شرخ حنجرته من أجل دور.. أسرار لا تعرفها عن محمد لطفي

تصدر إسم الفنان محمد لطفي تريند جوجل بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونيه، وتحدث من خلاله عن قيامه بعمل شرخ في الحنجره حتي يقلد صوت النجم العالمي مارلون براندو في فيلم «The godfather»، في فيلم الكباريه الذي تم عرضه عام 2008 وقام من خلال بتجسيد دور "فرعون".

ويعرض موقع الموجز أسرار لا تعرفها عن محمد لطفي.

تصريحات محمد لطفي

وكشف محمد لطفي تفاصيل ذهابه للطبيب الخاص حتي يقوم بتغير طبقات صوته قائلاً: الدكتورة ايمان يونس هي التي أنقذتي في فيلم كباريه، لاني قولتلها أنا عايز أعمل زي مارلون براندو في الأب الروحي، قالتلي انت مجنون اوعى تعمل كده يا محمد، وقعدت في وقتها أجربلها طبقات الصوت، وحذرتنى.

محمد لطفي

واستكمل: قمت من وراها رحت شرخت صوتي، وقعد الدكتور يديني أدوية ومضادات حيوية عشان الطبقة تعلى، وبعد كده رحتلها اعيط، وأخدت قرصين علاج لرجوع صوتي مره أخرى وقعدت على ده فترة لحد لما صوتي رجع تاني شويه.

نصيحة أحمد زكي لـ محمد لطفي

وأثناء لقائه الإعلامي كشف عن نصيحة قدمها له الراحل أحمد زكي عام 1990 أثناء تصوير فيلم "كابوريا"، قائلاً: أحمد زكي نصحني وقالي في الفيلم أنت بداخلك ممثل جبار، خلي بالك ليضحكوا عليك ويخلوك تعمل أفلام أكشن ضعيفة وتبقى نمطي، وبعد كده يستغلوك بشكل جسمك.

وأضاف: أنت جواك ممثل كبير، عايزك تصبر وتشتغل على نفسك هيبقى ليك بعد كده مستقبل.

محمد لطفي

أعمال ينتظرها محمد لطفي

يشارك الفنان محمد لطفي في فيلم "من أيام الجيزة" ويقوم فيه بدور مختلف حيث يظهر بلحية بيضاء كثيفة ونظارة نظر، مرتديا ملابس كلاسيكية وهو رجل فيلسوف اغلب الأحداث تجمعه مع الفنان إياد نصار.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم عن شوارع محافظة الجيزة، حيث يتناول الفيلم الفروقات بين المناطق الشعبية والمناطق السكنية الفاخرة «الكمبوندات»، وذلك داخل مدينة الجيزة.

أبطال الفيلم

يشارك في فيلم "من أيام الجيزة" الفنان محمد لطفي، إياد نصار، حاتم صلاح، عمرو عبدالجليل، آية سماحة، وبعض من ضيوف الشرف أبرزهم ميمي جمال، محمد ممدوح، والعمل إخراج مرقس عادل.

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