هل ارتبطت إليسا بـ مصور لبناني؟.. إليك الحقيقة

تصدر اسم الفنانة إليسا مؤشرات البحث في جوجل بعدما انتشرت الكثير من الأخبار حول ارتباطها بـ مصور لبناني، حيث كشف وديع النجار حقيقة الأمر مؤكداً أن ما يتم تداوله مجرد شائعات فقط وأن اليسا صديقة مقربة له،ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

حقيقة ارتباط إليسا

وقال وديع النجار في تصريحات لبرنامج «حكي وحكايات» المعروض على قناة الحرة: بعد ما الإشاعة طلعت عليا جالي اكتئاب في أول شهر، لأني مكنتش متعود على الكم الهائل من التعليقات دي من الجمهور سواء كانت حلوة أو وحشة، واضطريت أقفل التعليقات، واليسا كانت بتكلمني كل يوم وتقولي أنت مجنون عشان يجيلك اكتئاب، قالتلي احنا مشاهير كل يوم بيطلع علينا إشاعة.

إليسا والمصور وديع



كيف احتفلت إليسا بالكريسماس 2025؟

حرصت النجمة إليسا على معايدة الجمهور ببوستر خاص لها ارتدت فيه فستاناً أنيقاً من الساتان الفخم باللون الأحمر، وجاء بتصميم مجسم بالكامل مع طيات رفيعة تضفي لمسة من الأناقة الى التصميم، وتميّز بتفصيل لامع على شكل حمالات عند منطقة الصدر ويحمل الثوب توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وجاء معه "كاب" طويل بأكمام واسعة باللون الأحمر ومزين بحبيات براقة أضافت لمسة من الفخامة الى مظهرها النهائي.

إليسا

وأرفقت إليسا الصورة بتعليق كتبت فيه: "إلى أحبائي وجمهوري، أرسل لكم الحب والسلام والقوة في عيد الميلاد هذا. بغض النظر عن مدى صعوبة الأوقات، فإن قلوبنا تجد دائمًا طريقة للتألق، عيد ميلاد سعيد من قلبي إلى قلوبكم أتمنى أن يجلب لكم هذا الموسم السلام والأمل والفرح.

إليسا

آخر تكريم لـ إليسا

وحصلت إليسا مؤخرًا على جائزة «الأيقونة»، بحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

في سيإليخلال الحفل قائلة :" تكريمي اليوم لمشوار 25 عاماً مليئاً بالحب والنجاح، أنا أفتخر بهذه الجائزة وهي ليست لي بل لكل من ساهم بنجاحي خلال مشواري الفني، ولبلدي لبنان".

وتابعت إليسا: "وأكيد بدي أشكر الفانز في كل مكان لوقوفهم الى جانبي ودعمي بأصعب الأوقات ولايصال صوتي لكل العالم".

وأضافت إليسا:" أشكر بيلبورد وهو تكريم للموسيقى العربية وليس لي"، مضيفة: "بهدي هالجائزة لبلدي لبنان يلي اتعلمت من الظروف التي يعيشها بلدي أن آخذ كل الصمود منه".

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