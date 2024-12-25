السلطات الإسرائيلية تخلي مجمع سكني بعد تلقي بلاغ بوجود خطر "أمني"

كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية، الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية تعمل على إخلاء مجمع سكني في تل أبيب، ذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بإحتمال وقوع حدث أمني التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .

السلطات تتخذ إجراءات إحترازية



بدورها فقد أكدت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة تعمل على تمشيط محيط المجمع السكني و تكثيف التواجد الأمني به ، بالإضافة إلى إستمرار عملية البحث عن مشتبه به في المنطقة.

يأتي ذلك في أعقاب وقوع حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس،و التي أسفرت عن إصابة شخص في الحادث.



تفاصيل حادث الدهس

وفي سياق متصل فقد أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية ،في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن وقوع حادثة دهس في منطقة جنوب غرب القدس، حيث أُصيب شخص في الحادث.

حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن إصاب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة في هجوم بسيارة عند مفرق مستوطنة جوش عتصيون”.

وأضافت: أن الشاب قد أصيب في رأسه وبطنه فيما عملت الفرق الطبية المعالجة على تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث، فيما تشير التفاصيل الأولية إلى أن المنفذ لاذ بالفرار من مكان الحادث.

بدورها، فقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منذ الهجوم قد لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وفي ذات الإطار فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”: “ورد بلاغ عن عملية دهس عند مفرق غوش عتسيون، مزيد من التفاصيل لاحقا”. وتقع مستوطنة غوش عتسيون جنوبي القدس، بين بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية

فيما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في وقت لاحق من اليوم أنها تقوم حاليًا بتقديم العلاج لمصاب يبلغ من العمر 25 عامًا في موقع الحادث، موضحة أن حالته الصحية تُعتبر طفيفة ولا توجد إصابات تهدد حياته.

وفي سياق أخر فقد إستشهد، مساء الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد محاصرة وقصف المنزل الذي تواجد فيه شمال مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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