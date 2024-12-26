انقطاع المياه عن مناطق في فيصل بالجيزة لمدة 6 ساعات الجمعة

أسباب انقطاع المياه.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن قطع المياه في عدد من مناطق فيصل، وهي: "طريق إسكندرية الصحراوي، منشية البكاري، الطوابق فيصل، كفر غطاطي، اللبيني ومتفرعاته، وآخر فيصل من الرماية حتى المريوطية، وحدائق الأهرام القديمة، وكرداسة"، يستمر الانقطاع لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024 وحتى السادسة صباح السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، ويعرض الموجز مواعيد الانقطاع.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء الانقطاع يعود إلى أعمال فطم خط المياه القائم بقطر 1000 مم بمسار محور ناهيا، بهدف تشغيل خط مياه جديد بديل عن الخط القديم.

خدمات بديلة للمناطق المتضررة



أكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع، مع دعوة المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 في حال الحاجة لهذه الخدمة.

انتهاء إصلاح خط المياه الرئيسي بمدينة 15 مايو

في سياق متصل، أعلن جهاز مدينة 15 مايو عن انتهاء إصلاح خط المياه الرئيسي المغذي لمناطق الإسكان الاجتماعي ودار مصر وبعض المناطق الأخرى، وأكد المهندس علي محمد سعد أن الفرق الفنية أنجزت العمل في وقت قياسي لإعادة ضخ المياه بأسرع وقت وتقليل الأضرار الناجمة عن الانقطاع.

متابعة مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة

قام مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير بمدينة دمياط الجديدة، وشملت الجولة الحديقة المركزية، مواقع التخلص من المخلفات، ومنطقة الشاليهات على الشاطئ، وتهدف الجولة إلى الوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات وضمان استدامة التنمية وجودة الخدمات.

تحسين الخدمات البيئية



تم خلال الجولة تفقد المقلب العمومي للمخلفات في المنطقة الصناعية لضمان تحسين البيئة العامة، وأكد المسؤولون على تسريع تنفيذ المشروعات التنموية والاهتمام بالنظافة والخدمات العامة بالمدينة.

جهود وزارة الإسكان لدعم القطاع العقاري



شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل تكريم لدعم القطاع العقاري لعام 2024. وأكد الوزير التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

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