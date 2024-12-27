آخرهم إيمان أيوب.. نجمات الفن في مرمي نيران الجمهور بسبب عمليات التجميل

أزمة إيمان أيوب.. تعرضت عدد من الفنانات لانتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي نتيجة التغيرات الواضحة في ملامحهن بعد خضوعهم لعمليات تجميل، كانت آخرهن الفنانة إيمان أيوب التي تصدرت التريند مؤخرًا نتيجة ظهورها بملامح أثارت حالة كبيرة من الجدل.

إيمان أيوب

ويرصد موقع الموجز أبرز تفاصيل أزمة عمليات التجميل مع الفنانات، حيث عبرت إيمان أيوب عن استيائها الشديد من الهجوم الذي شن عليها من قبل الجمهور بعد ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، بعد أن واجهت انتقادات لاذعة طالت شكلها ومظهرها، بل وصلت بعض التعليقات لحد التنمر والدعاء عليها بالموت.

إيمان أيوب

وفي بيان صحفي أصدرته إيمان أيوب، أوضحت فيه أنها تأثرت نفسيًا من تلك الانتقادات، لافتة أن التغير الذي لاحظه الناس في وجهها كان نتيجة المكياج التي وضعته، وأنها لم تجرِ سوى عملية فيلر بسيطة، وهذا أمر شائع جدًا، موضحة أن وجهها طبيعي تمامًا بدون مكياج أو فلتر.

سارة سلامة

سارة سلامة

ومن بين الفنانات اللاتي تعرضن لانتقادات مشابهة لما حدث مع الفنانة إيمان أيوب، كانت الفنانة سارة سلامة، التي أثارت جدلًا واسعًا عقب ظهورها في مسلسل "نقطة سودة"، فقد لاحظ الجمهور تغييرات كبيرة في ملامحها نتيجة عمليات الفيلر والبوتكس، وقاموا بالمقارنة بين صورها القديمة والجديدة.

إنجي المقدم

إنجي المقدم

كما كانت الفنانة إنجي المقدم والفنانة صبا مبارك من بين النجمات اللاتي تعرضن للتعليقات السلبية من قبل الجمهور أيضاً بسبب تغير ملامحهن نتيجة عمليات التجميل، وذلك بعد ظهورهما في مسلسل "وتر حساس".

أثارت تلك التغيرات تساؤلات كبيرة بين جمهور السوشيال ميديا عن تأثير عمليات التجميل على ملامح الفنانات، حيث اعتبر البعض أن هذه التعديلات قد تجعلهم يتخلون عن هويتهن الجمالية الطبيعية، بينما رأى آخرون أن لكل فنانة الحق في التغيير حسب رغبتها، وكانت من بين التعليقات التي كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات التجميل:"كفاية شد ونفخ".

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