إيمان العاصي تثير الجدل بعد دخول الكنيسة.. تعرف على أبرز أزماتها

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد إثارتها للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعد ظهورها داخل كنيسة أمام الشموع احتفالا بعيد الميلاد المجيد ضمن موسم الكريسماس.

في إطار ذلك، ترصد الموجز أبرز أزمات إيمان العاصي التي مرت في حياتها خلال السطور التالية.



إيمان العاصي

أزمة زواج إيمان العاصي

تعرضت الفنانة إيمان لخلاف مع زوجها السابق رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي، حيث انفصلت عنه بعد الزواج من أربعة أشهر، وكشفت تعرضها للاختطاف والاعتداء عليها للتنازل عن حقوقها.

يذكر أن تناولت أنباء حول اكتشاف إيمان بأن طليقها شخص مزيف في حقيقة وظيفته وأدعى الغنى.

إيمان العاصي

أزمة إيمان العاصي مع فيروس كورونا

أصيبت إيمان العاصي في عام 2020 بفيروس كورونا وأوضحت فيه أنها اكتشفت إصابتها في نهاية شهر رمضان، وعاشت مأساة نفسية خوفًا على أسرتها والمقربين منها.

وأكدت إيمان العاصي أن الأعراض كانت بسيطة وأنها تعافت بعد محنة المرض وتعلمت من هذه التجربة الصبر.

أزمة إيمان العاصي مع مغني الراب شاهين



شهدت إيمان العاصي خلاف مع مغني الراب شاهين، بسبب الأغنية الدعائية لفيلم "فارس"حيث أعربت إيمان عن استيائها بعد تغيير صوتها في الأغنية دون علمها.

وصرحت إيمان العاصي وقتها عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة : "ده مش صوتي اللي سجلته مع الفنان تحت إشراف الشركة". وأعلنت اعتزامها اللجوء للقضاء لحفظ حقوقها.

وفاة والد إيمان العاصي

في عام 2021، فقدت إيمان العاصي والدها المدعو عبد العظيم معز العاصي بعد صراع مع المرض، وهو ما ترك أثرًا كبيرًا في حياتها الشخصية والمهنية.

إيمان العاصي ووالدها

أخر أعمال إيمان العاصي

شاركت إيمان العاصي مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركها في العمل نخبة من النجوم أبرزها: محمد القس وهاني عادل والمسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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