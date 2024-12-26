أفضل مطرب شعبي.. تكريم سمسم شهاب في مهرجان هرم للإبداع الدولي

كرمت إدارة مهرجان هرم للإبداع الدولي الفنان سمسم شهاب كأفضل مطرب شعبي لعام 2024، وذلك نظرا لمسيرته الفنية واعماله التي قدمها خلال هذا العام د، ويكشف لكم موقع الموجز جانب من الاحتفالية.

سمسم شهاب أفضل مطرب شعبي 2024

وكشف الدكتور أحمد يسري رئيس المهرجان عن تكريم نجوم الفن والثقافة والاعلام ومقدمي المحتوي علي مواقع التواصل الاجتماعي في الدورة العاشرة وإختيار الاعمال الناجحه والمميزه التي عرضت في موسم رمضان الماضي والاعمال السينمائية التي عرضت في الفترة الماضية ولأول مرة سوف يتم اختبار الأعمال المسرحية التي عرضت في عام 2024.

تكريم سمسم شهاب كأفضل مطرب شعبي

أسماء الفنانين المكرمين في مهرجان هرم للإبداع في دورته العاشرة

سيتم تكريم عدد من نجوم الفن والمؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أبرزهم كابتن عبدالوهاب عبد اللطيف، دكتوره نعمت محمد السعيد، الدكتور مينا صفوت صبري كمال، الدكتور شادي عبد الستار محمد المستشار وليد الفولي، دكتوره إيمان العتيق على السيد، نهى محمود رشدي، فروزان شعبان محمد الجسمي، دكتوره امل بكر، مصممة الأزياء ايناس محمد عبد الحميد رشوان، دكتورة حنان الأمين محمود بلوجر حسن عطالله، الاعلامى أحمد البدوي، السفير دكتور خالد الزغبي، بلوجر . محمد النجار، الدكتور أحمد منصور حقوي، الدكتور هيثم الحقوي، محمد السعدي أبو المعارف ممثل صاعد، كابتن سيف المصري، راجل الأعمال إبراهيم سيد حسانين، رجل الأعمال إبراهيم صلاح القطوري، دكتور مصطفي فرج محمد المخرج عبدالحكيم التونسي، ملاك صفوت واصف المستشار الاعلامي فوزي آل حيدر، أنمار بن خالد الماربي،دكتور أحمد حمزاوي طبيب جراحة الوجة و الفكين، الدكتورة أيه مصطفى أحمد أفضل اخصائية تجميلية للعنايه بالشعر والبشره.

وأشار الدكتور أحمد يسرى أن المهرجان يتضمن حفل تكريم أهم ١٠٠ شخصية عربية مؤثرة على مستوى الوطن العربي بمشاركة ١٥ دولة عربية بحضور ضيوف الشرف من كبار الشخصيات والسفراء العرب ، وسط تواجد نخبة من الإعلاميين المميزين لأجل تغطية ودعم هذا الموسم الرائع.

سمسم شهاب

آخر أعمال سمسم شهاب

طرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "كتر فلوس" والتي حققت العديد من المشاهدات والنجاحات فور نشرها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي ومواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية كتر الفلوس من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيرى"، إخراج "سمسم شهاب" والتي تعد أول تجربه إخراجيه له.

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