الفتوى تحدد أوقات الأذكار الصباحية والمسائية.. دليل شامل

يعدّ وقت الأذكار جزءًا أساسيًا من العبادة في الإسلام، حيث يُشجع المسلمون على تلاوة الأدعية والأذكار في أوقات محددة من اليوم.

وسيعرض لكم الموجز كافة التفاصيل .

وقت أذكار الصباح والمساء

أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، عن سؤال أحد المتابعين حول وقت أذكار الصباح والمساء، قال فيه: ما الوقت الشرعي لقراءة أذكار الصَّباح والمساء؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها؟، موضحة أن وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس.

وتابعت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال وقت أذكار الصباح والمساء، أنه تجوز قراءة أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء

١-كسب رضا الله عزّ وجلّ.

٢- حفظ المكان الذي يبيت فيه الإنسان.

٣- دوام الصلة بالله - عزّ وجلّ- والقرب منه والأنس به.

٤- ذكر الله عزّ وجلّ للعبد في الملأ الأعلى.

٥- الحفظ من شر الإنس والجنّ وشر كلّ المخلوقات.

٦- التمتع بحفظ الله عزّ وجلّ وحمايته.

٧- مغفرة الذنوب والسيئات.

٨- زيادة الحسنات والثواب.

٩- القرب من دخول الجنة في الآخرة.

١٠- دوام نعم الله - جلّ وعلا- والبركة فيها.

١١- كفاية الهم والغم والحزن في الدنيا والآخرة.

١٢- طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

١٣- التحصن من الشيطان ومكائده.

١٤- الحفظ من الحسد والعين.

١٥- إمداد الجسم بالطاقة.

امور مستجبة عند ترديد الأذكار

يستحب على الذاكر ان يردد الأذكار بتأنٍ وتعقل ، وفهمها لينشرح صدره وليذوق حلاوة الإيمان ،لذلك لا يليق التسرع في قولها دون استحضار للقلب .

من السنة أن يقولها بصوت منخفض ،بحيث يسمع نفسه فقط ، ولا يرفع بصوته بها في حضرة الناس فيزعجهم .

عدم رفع اليدين ، لأنه لم يرد في السنة ما يدل على ذلك ولأن رفع اليدين غير مستحب في أذكار الثناء والحمد .

يستحب أن يأتي بهامنفرداً ، حيث إنه لم يشرع ذكرها مع الجماعة فى المسجد .

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