لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ الشيخ خالد الجندي يوضح الأسباب

الذنوب وأثرها على الاستجابة..أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المعاصي التي يرتكبها الإنسان هي السبب الأساسي لعدم استجابة الدعاء، حيث قال: "إحنا نعصي ربنا وعارفين إن العصيان يدخل النار"، وذكر أن الذنوب تظل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الرغبات واستجابة الدعوات، ويرصد الموجز التفاصيل.

قصة إبراهيم بن أدهم

أشار الشيخ خالد الجندي إلى سؤال أحد الأشخاص للشيخ إبراهيم بن أدهم عن عدم استجابة الدعاء، والذي أجابه قائلاً: "لأنكم عرفتم الله فلم تعبدوه، وعرفتم النبي فلم تتبعوه، وعرفتم الشيطان فلم تعادوه، وعرفتم القرآن فلم تتدبروه، وعرفتم الخير فلم تفعلوه، فكيف يُستجاب لكم؟".

تساؤلات حول سلوك الإنسان

تساءل الشيخ الجندي عن طبيعة الإنسان وأسباب استمرار السلوكيات السلبية رغم معرفته بأنها ضارة، مشيرًا إلى أمثلة مثل تخزين السلع بشكل غير مبرر، مخالفة قواعد المرور، واللجوء إلى أساليب غير قانونية لتحقيق المكاسب.

الحلول المطلوبة

شدد الشيخ الجندي على أهمية الالتزام بالمبادئ الدينية والتفكير في حماية الأجيال القادمة من هذه العادات السيئة، مؤكداً أن هذه المشاكل تتطلب مواجهة حقيقية وإصلاحًا شاملًا.

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