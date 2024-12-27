الاستماع لشهود العيان.. تفاصيل حادث دهس مخرج شهير لسيدة خمسينية بشارع الهرم

تواصل الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات حول حادث دهس مروع وقع في منطقة شارع الهرم، وذلك من خلال الاستماع لأقوال شهود العيان، الذين تصادف وجودهم في محيط وقوع الحادث، حيث اصطدمت سيارة مخرج معروف في قناة فضائية بسيدة تبلغ من العمر 55 عامًا، في أثناء عبورها الطريق، وأسفر حادث الدهس عن وفاة السيدة على الفور، ما أثار قلقًا واسعًا في محيط شارع الهرم.

ويستعرض الموجز، تفاصيل الحادث من خلال السطور التالية للتقرير.

التحقيقات والتحريات الأولية

وتجري حاليًا عمليات تفريغ لكاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من موقع حادث الدهس، بهدف كشف ملابسات الحادث والوقوف على أسباب حدوثه، وفقًا للتحريات الأولية، تبين أن المخرج كان يقود سيارته بسرعة، في شارع الهرم وفوجئ بالسيدة تعبر الطريق، ما جعله غير قادر على تجنب الاصطدام بها.

حادث دهس

بلاغات واستجابة الأجهزة الأمنية

وتلقى قسم النجدة بلاغًا عن حادث دهس لسيدة خمسينية، ما استدعى استجابة فورية من الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة.

وانتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع حادث الدهس بـ شارع الهرم، حيث قاد المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، التحقيقات حول حادث الدهس الذي وقع في شارع الهرم.

وقد أظهرت الفحوصات الأولية، أن السيدة تعرضت لإصابات خطيرة أدت إلى وفاتها.

الإجراءات القانونية والنتائج

تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، بينما تم التحفظ على المخرج المعروف الذي كان يقود السيارة، التي تسببت في وفاة السيدة الخمسينية، وتم تحرير المحضر اللازم بـ حادث الدهس، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة بشكل أكثر دقة.

وتظل التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول حادث الدهس المؤسف، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، الذي يعكس أهمية السلامة على الطرق والحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور، حفاظا على الأرواح.

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