تفاصيل شخصية أكرم حسني في مسلسل الكابتن رمضان 2025

بدأ الفنان أكرم حسني تصوير مشاهده الأولى في مسلسله الجديد "الكابتن"، الذي يمثل ثالث بطولاته المطلقة ضمن موسم دراما رمضان 2025، المسلسل يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه أكرم مع المخرج خالد مرعي في مسلسل "بابا جه" خلال رمضان الماضي، ما يجعل هذا التعاون الثاني بينهما محط أنظار الجمهور، أما على صعيد الإنتاج، فهو ثالث تعاون يجمع حسني مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد نجاحهما المشترك في مسلسلي "الوصية" و"مكتوب عليا".

وفي السطور القادة يرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل مسلسل "الكابتن" لأكرم حسني ، واعماله الجديدة في الفترة القادمة .

قصة مسلسل "الكابتن"



يدور المسلسل حول شخصية "كابتن طيار" يجسدها أكرم حسني، الذي يجد نفسه في سلسلة من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب. تلعب الفنانة آية سماحة دور خطيبته، التي تواجه تحديات كثيرة نتيجة طبيعة حياته وظروفه غير التقليدية، في سياق مليء بالمفارقات الكوميدية. يُتوقع أن يكون "الكابتن" من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة في موسم رمضان القادم، استنادًا إلى سجل أكرم حسني الحافل بالنجاحات في هذا النوع الفني.

أكرم حسني

عرض مميز لجمهور رمضان



من المقرر أن يُعرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تضعه ضمن قائمة أعمالها الرمضانية المميزة. وتشير التوقعات إلى أن المسلسل سيُعرض في النصف الأول من شهر رمضان، وسط ترقب كبير من الجمهور، حيث يجري تصوير مشاهده في مناطق متنوعة مثل الشيخ زايد، التجمع الخامس، ومدينة الإنتاج الإعلامي، مع تسريع عمليات المونتاج لضمان جاهزيته.

فريق عمل يضم أسماء بارزة



يتكون فريق عمل "الكابتن" من نخبة من النجوم، أبرزهم: سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، سامي مغاوري، بالإضافة إلى آية سماحة. المسلسل مكوّن من 15 حلقة، من قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

"زوجة راجل مش مهم": فيلم جديد يجمع أكرم حسني وياسمين عبد العزيز

إلى جانب انشغاله بالمسلسل، يصور أكرم حسني فيلمه الجديد "زوجة راجل مش مهم"، الذي تشاركه بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل رمضان ليكون جاهزًا للعرض خلال عيد الفطر.

فيلم زوجة رجل مش مهم

تعاون فني واعد



يشهد هذا الفيلم ثاني تعاون بين أكرم حسني ومعتز التوني بعد فيلم "كلب بلدي" عام 2016، بينما سبق أن ظهر حسني في عدد من أعمال التوني كضيف شرف، أبرزها فيلم "كابتن مصر" ومسلسل "اللعبة".

أكرم حسني يثبت من جديد مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، مع مشاريع واعدة تعد بموسم حافل بالإثارة والضحك.

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