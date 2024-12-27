نصائح مهمة للحوامل وكبار السن للوقاية من الأنفلونزا وكورونا

في فصل الشتاء، يواجه كبار السن، والحوامل، والأطفال مخاطر مرتفعة للإصابة بنزلات البرد، الأنفلونزا، وفيروس كورونا. وللحد من انتشار الفيروسات التنفسية، يعد اتخاذ تدابير وقائية فعّالة أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجميع.

وفيما يلي يرصد "الموجز" خطوات الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وكورونا في فصل الشتاء.

إجراءات الوقاية من الأنفلونزا

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعد الحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي أول وأهم خطوة لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض ومضاعفاته الخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اتباع النصائح التالية لتعزيز الحماية:

نظافة اليدين: اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم مطهرًا يحتوي على الكحول.

تجنب لمس الوجه: امتنع عن لمس العينين، الفم، أو الأنف لتقليل احتمالية انتقال العدوى.

تعقيم الأسطح: نظّف وطهّر الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب والطاولات.

آداب السعال والعطس: قم بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بمنديل أو باستخدام الكوع.

البقاء في المنزل عند المرض: إذا شعرت بالتعب، التزم المنزل لتجنب نشر العدوى.



خطوات الوقاية من كورونا

التعامل مع فيروس كورونا يتطلب حرصًا إضافيًا لتقليل انتشار العدوى. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

التباعد الاجتماعي: حافظ على مسافة لا تقل عن مترين بينك وبين الآخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة.

ارتداء الكمامات: استخدم قناع الوجه في الأماكن العامة لمنع انتقال القطرات التنفسية المعدية.

اللقاحات: احصل على لقاح كورونا لتعزيز مناعتك وحماية من حولك.

البقاء في المنزل عند التعرض للمرض: إذا كنت على اتصال بشخص مصاب، تجنب الخروج حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة، لتقليل احتمالية نشر العدوى.

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