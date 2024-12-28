مابيعتذرش.. الجمهور يشيد بأغنية أحمد جمال الجديدة

اشاد عدد كبير من الجمهور بأغنية الفنانأحمد جمال الجديدة "ما بيعتذرش" التي تم طرحها امس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وهي من كلمات محمد البنداري ومن الحان محمد شحاتة وعلي الخواجه ، ومن توزيع وسام عبد المتهم.

أحمد جمال يطلق أغنية جديدة





وكتب آخر"بقالنا كتيييررررررر اوي مسمعناش حاجه بالجمال ده في ايه ايه العظمه دي بس"، ويرصد الموجز كلمات أغنية ما بيعتذرش



كلمات أغنية مابيعتذرش لـ أحمد جمال

سلمت عليه بإيديا

حنت على قلبي الدنيا

مادرتش انا ايه اللي بيحصل ولا شايف فيه ايه حواليا



فـ ثواني بقيت مرتاحله

ولاقيت باب قلبي فتحله

ولاقيتني بقوله بحبه .. مالحقتش حتى ألمح له

ده جاني فـ اوانه وساعته وزمانه

نصيبي ابتسملي لما عيونه بانوا

سنين قلبي راهن يشوف قلب زيه

وجه و ادي قلبي بيكسب رهانه

مع اول كلمة يقولها

احلامي لاقتني بطولها

وكأن الدنيا قصادي .. ضحكتلي وضحكة على اصولها

كان قبل ما اقابله واحشني

وخلاص اهو جه وهيعشلي

واتاري ده مكتوبلي فـ عمري .. ونصيبي وكان متحوشلي.

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال اغنية "عدى كل الكلام"وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.



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