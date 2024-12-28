بعد حفيدته وزوجة أبنه.. رفعت الأسد يحط رحاله في مدينة دبي

كشف مسؤولان أمنيان لبنانيان، إن رفعت الأسد عم الرئيس السوري "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بإرتكاب جرائم حرب فيما يتصل بقمع الثورة في عام 1982 قد سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .



لا يمكن تحديد وجهته التالية

وقال المسؤولان إن " بعض من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر الجاري .

وقال المسؤولان إن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لإعتقالهم بما في ذلك رفعت.

وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.



وكان رفعت الذي بلغ أواخر الثمانينيات من عمره شقيقاً لوالد الأسد الرئيس الراحل حافظ الأسد وقاد قوات النخبة التي تصدت لأعمال الإخوان المسلمين في مدينة حماة عام 1982 مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص .

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، زعمت مجموعة المراقبة المستقلة التابعة للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف مدني قتلوا في حماة.





حفيدته وزوجة أبنه حاولتا الهرب إلى مصر بأوراق مزورة

وفي سياق متصل فقد كشفت وسائل إعلام لبنانية أن عناصر من جهاز الأمن العام اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي قد تحفظتعلى كلا من إبنة وزوجة دريدالأسد نجل رفعت الأسد ، وذلك أثناء توجههما إلى القاهرة، بعدما تبين أنهما كانتا تحملان جوازي سفر “غير صالحين”.



وكشفت مصادر قضائية أن الأمن العام في المطار وخلال تفقد جوازي المذكورتين تبين لهم أن هناك صفحة ممزقة في كل من جوازي السفرالصادران عن السلطات السورية، وهي التي تظهر مدى صلاحيتهما ، وقد سبق أن أستطاعا الدخول خلسة، ليظهر أن صلاحية الجوازين منتهية وهن اللائي قمن بتمزيق الصفحة وكتابة تاريخ جديد على إحدى صفحات جوازي السفر .

وفي سياق متصل فقد أكد المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرة قد أصدر أوامره بتوقيف”الزوجة” و”الإبنة” على ذمة التحقيق، وكلف جهاز الأمن العام إجراء التحقيقات الأولية مع الموقوفتين .

إقرأ أيضاً

بعد تصريحات خامنئي المحرضة ضدها .. القيادة السورية تعتزم مطالبة إيران بتعويضات

أسماء الأسد سيدة سوريا الأولي سابقا وآخر تطورات حالتها الصحية