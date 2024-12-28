الحالة المرورية اليوم السبت 28-12-2024 في القاهرة والجيزة

الحالة المرورية اليوم.. تميزت الحالة المرورية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، بالسيولة المرورية والانسياب في حركة السيارات على كافة الطرق والمحاور السريعة والصحراوية، بدون وجود مؤثرات أو بلاغات لغرف عمليات الإدارة العامة للمرور.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل الحالة المرورية لمعرفة أهم المحاور والميادين التي تشهد زحامات وكثافات مرورية لتفاديها.

الحالة المرورية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

وشهدت الحالة المرورية اليوم السبت، سيولة مرورية في شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

الحالة المرورية

الحالة المرورية اليوم بالقاهرة

وشهدت حركة المرور بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، سيولة مرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل.

كما ظهرت سيولة مرورية بكوبري أكتوبر للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى الكوبري والطريق المؤدي إلى شارع النيل بمنطقة العجوزة.

وشهد ميدان الجلاء انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع التحرير، مروراً بكوبري قصر النيل وصولاً إلى ميدان التحرير.

الحالة المرورية اليوم بالجيزة

وبخصوص الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، فقد تميزت بالسيولة المرورية في حركة السير، وكذلك مدينة 6 أكتوبر، خاصة بشارع المحور المركزي، وشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات.

فيما شهد الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولاً وشارع النيل السياحي انتظاماً في حركة سير السيارات.

الحالة المرورية

حالة المرور على الطرق الصحراوية

وبخصوص الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، فقد شهدت انتظامًا في حركة السيارات، وذلك على طريق بلبيس - الشرقية، وطريق أسيوط الصحراوي الغربي ، وأيضا على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلى استقرار حالة المرور على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة، وأيضا طريق القصير - مرسى علم و طريق قنا - سفاجا، وطرق جنوب سيناء.

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