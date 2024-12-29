موعد أول رجب 2025.. بداية الأشهر الحرم والاستعداد لرمضان

يتساءل الكثير عن موعد أول رجب 2025، لأنه أول نسمات شهر رمضان الكريم كما أنه يعد أول الأشهر الحُرم ، الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب، لذا تشهد محركات البحث جوجل معرفة متي أول رجب 2025؟

موعد أول رجب 2025

لهذا يستعرض الموجز، فيما يلي موعد أول رجب 2025، وفضل رجب على النحو التالي:

يذكر أن دار الإفتاء المصرية ، هي التي تقوم بتحديد أول رجب 2025 ؟، وذلك من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب 1446 وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة لعام 1446 هجرية، الموافق 31 ديسمبر 2-24، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

لأن يعرف أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم والتي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات كما يتضاعف فيها الثواب.

موعد أول رجب 2025

ومن المقرر إعلان رؤية هلال شهر رجب 1446 هجرية، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي قد يوافق أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل، وفقا للرؤية الشرعية، فإما تتوافق الرؤية مع الحسابات الفلكية، وبالتالي تكون بداية شهر رجب في 1 يناير 2025، أو يتعذر رؤية الهلال فتصبح بداية الشهر 2 يناير، وندعو الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رجب 2025 فلكيًا

والجدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، حددت موعد رجب 2025، في حين يتفق مع دخول يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير ، ويكون عدد أيامه فلكيًا 29 يومًا.

موعد أول رجب 2025

يعد شهر رجب هو الشهْر السّابع في التقويم الهجري٬ ولأنّهُ من الأشهرُ الحُرم فهو شهرٌ كريم وعظيم عند الله٬ وهو أحد الشهور الأربعة التي خصّها اللهُ تعالى بالذّكر٬ ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها٬ ويتركُ فيه العَرب القتال إحتراماً وتعظيماً لهُ.

شهر رجب 2025

وقد ذكر اللهُ في كتابِهِ العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36].

موعد أول رجب 2025

كما الأشهر الحُرم التّي ذُكرت في الآية فهي مُحرَّم٬ وذي الحجَّة٬ وذي القعدة.

و سُمِّيت الأشهُر الحُرم بهذا الاسم لأنّ الله سُبحانهُ وتعالى منع فيها القِتال إلّا أن يبدأ العدو٬ ولتحريم انتهاك المحارِم فيها أشدّ من غيرِهِ من الأشهر.

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