أبرز إفيهات عبد المنعم مدبولي أسطى الكوميديا الذي عانى من اتهامه بالبخل

عبد المنعم مدبولي، لقبه البعض بـ "أسطى الكوميديا" و"مهندس الضحك والفكاهة"، كان فنانًا صاحب خفة ظل لافتة، وحظي بلقب "الأسطى صاحب الإفيهات الضاحكة"، وقدم عدد كبير من الأعمال الكوميدية والتراجيدية التي تمكن من خلالها من ترك بصمة مميزة في ذاكرة الجمهور، حتى تحول إلى صاحب مدرسة فنية أطلق عليها "المدبوليزم"، ويصادف اليوم ذكرى ميلاده.

معلومات عن عبد المنعم مدبولي

ويرصد موقع الموجز، أبرز المعلومات والمحطات في حياة عبد المنعم مدبولي، وُلد عبد المنعم مدبولي في يوم 28 ديسمبر عام 1921 في حي باب الشعرية، وكان دائما ما يقدم نفسه كمؤلف وممثل ومخرج، وخلال مسيرته الفنية أصبح مرجعًا كبيرًا في عالم الكوميديا، وأثر في عدد كبير نجوم الفن، وكان له دور كبير في نجومية فؤاد المهندس.

عبد المنعم مدبولي

مسرحيات شارك فيها عبد المنعم مدبولي

تم رفضه من معهد التمثيل، في بداية مشواره الفني نتيجة لقصر قامته، لكن زكي طليمات ساعده على الالتحاق بالمعهد كمستمع، وقد بدأ مدبولي مسيرته المهنية من خلال المسرح، حيث أسس مع عدد من زملائه، مثل صلاح منصور وسعد أردش، فرقة المسرح الحي، وقدم خلاله عدة مسرحيات من أبرزها "المغناطيس" و"الأرض الثائرة"، وبعد ذلك أسهم في تأسيس فرقة "المسرح الحر"، وقدم مجموعة من الأعمال المميزة.

في بداية مشواره الفني عبر السيد بدير الذي اختاره لكي يقوم بإخراج مسرحية "الدنيا بتلف" التي تحولت لاحقًا إلى "السكرتير الفني"، وفي تلك الفترة، قام مدبولي بترشيح فؤاد المهندس للبطولة، وبعدها بدأت علاقة فنية مميزة بينهما.

بداية عبد المنعم مدبولي

تحدث عبد المنعم مدبولي عن بداياته، في تصريحات سابقة له لافتاً أنه نشأ في حي شعبي، وكان مغرمًا بالتمثيل منذ الصغر، فكان عضوًا في فريق المسرح المدرسي، وعقب تخرجه بدأ في تدريس النحت في كلية الفنون التطبيقية، واستغرق ساعات طويلة في معهد التمثيل، كما شارك في الإذاعة وقدم برامج مثل "ساعة لقلبك" و"بابا شارو"، قبل انتقاله للعمل في مسرح التليفزيون.

شارك عبد المنعم مدبولي في تأسيس فرقة الفنانين المتحدين، التي قدم خلالها مسرحيتي وهما "البيجاما الحمرا" و"الزوج العاشر"، كما قام بإنشاء فرقة "المدبوليزم" التي قدم خلالها مسرحيات شهيرة أبرزها "حمار ماشالش حاجة" و"راجل مفيش منه"، وكانت آخر أعماله المسرحية "ريا وسكينة" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها.

رغم أنه كان فنانًا كوميديًا من الدرجة الأولى، إلا أن عبد المنعم مدبولي كان معروفًا بشدة التزامه في العمل، حيث كان أول من يحضر بروفات المسرح وآخر من يغادر منها، وكان، يقوم بطرح أسئلة حول أدق التفاصيل، وخلال أحد المواقف انسحب من مسرحية "مدرسة المشاغبين" نتيجة تأخر افتتاح المسرحية، كما طلب زيادة راتبه، مما جعل بعض النقاد يربطون ذلك بمغادرته العمل.

أعمال عبد المنعم مدبولي

كما بدأ عبد المنعم مدبولي مشواره الفني من خلال تقديمه فيلم "أيامي السعيدة" للمخرج أحمد ضياء الدين، لكنه ظل يقدم أدوار السند، و عمل مع فؤاد المهندس ومحمد عوض في العديد من الأفلام، وبالرغم من ذلك لم يغضب من تقديمه للأدوار الثانوية وظل حريصًا على تقديم أفضل ما لديه، بلغ رصيده في الأعمال السينمائية 60 فيلمًا، من أشهرهم "أهلا يا كابتن"، "مولد يا دنيا"، و"ربع دستة أشرار".

في الدراما التلفزيونية، اشتهر عبد المنعم مدبولي بتقديم برامج الأطفال مثل "أبنائى الأعزاء شكرا"، وظهر أيضًا في مسلسل "يوميات ونيس" في جزئه الرابع، وكان آخر عمل درامي قدمه مسلسل "الكلام المباح" عام 2005.

عبد المنعم مدبولي

مرض عبد المنعم مدبولي

عانى مدبولي في آخر أيامه من مرض سرطان الكبد، وقام بإجراء عملية جراحية في لندن لاستئصال أجزاء كبيرة من الكبد، ورغم تعافيه من المرض، فقد توفي عن عمر يناهز 85 عامًا نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب مرض القلب.

وفي تقييمه لحال المسرح في وقت لاحق، تحدث مدبولي في لقاء سابق له عن التغيرات التي طرأت عليه، لافتاً أنه أصبح أكثر ميلًا إلى العرض السطحي والتجاري على حساب المضمون الفني، مؤكدًا أنه كان يعارض هذه الاتجاهات، لاسيما عندما توقف عرض مسرحية نتيجة الملابس الخليعة للممثلات في المسرح، ورأى أن المسرح أصبح يشبه الملهى الليلي أكثر من كونه مكانًا للفن.

شائعات عبد المنعم مدبولي

تعرض لشائعة تفيد بأنه كان بخيلاً، واعتقد البعض ذلك بسبب نشأته كطفل يتيم فقير، لكنه في حوار نادر له مع الإعلامي مفيد فوزي، رد على تلك الشائعة معلقاً: "قالوا عليا بخيل، عشان أنا ماليش دعوة بالسهرات، وأنا شخص انطوائي، بخلص شغلي وأقعد في بيتي".

كما تحدث النجم الراحل عبد المنعم مدبولي في لقاء نادر له مع الإعلامية سلمى الشماع عن علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، لافتاً أن صداقتهما استمرت لأكثر من 47 عامًا، وكانت بداية لقائهما الأولى في برنامج "بابا شارو"، ومنذ تلك اللحظة أصبحت صداقتهما قوية، وأوضح أنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية، قسم النحت، وقام بنحت تماثيل من الجبس والخشب.

وفي لقاء نادر مع أسرة عبد المنعم مدبولي، تحدثت زوجته السيدة نجاة عن دورها في دعمه، معلقة إنها كانت تقف دائمًا وراءه في الكواليس أو في الخلف لتجهيزه وتهيئة الجو المناسب للعمل، ورد مدبولي قائلاً: "بسمع كلامها طبعا".

أما ابنته أمل، فهي محاسبة، فقد ذكرت أن والدها كان يرفض دخولها مجال الفن، في حين رد مدبولي قائلاً إنها حصلت على البكالوريوس وعملت لفترة، ثم تزوجت وأنجبت وتركت العمل من أجل أولادها.

أما ابنه المهندس محمد، فأوضح أن والده كان دائمًا يصر على أنه يجب عليهما إتمام تعليمهما أولاً قبل التفكير في الدخول إلى مجال الفن، مبررًا ذلك بأن الفن "مبيأكلش عيش"، وأضاف أن والده كان ينفق من جيبه على هوايته، بينما تغير الوضع الآن.

أبرز أفيهات عبد المنعم مدبولي

ومن أبرز أفيهات عبد المنعم مدبولي الشهيرة:"أنا مش قصير أوزعة، أنا طويل وأهبل" التي قالها في فيلم مطاردات غرامية، وأيضاً"شيلو الميتين اللي تحت" التي قالها في مسرحية ريا وسكينة"، وأيضاً"كل شيء انكشف وبان" قالها أيضًا في نفس المسرحية، و"كنت مُغفلٌ" التي قالها في فيلم "الحفيد"، وأيضًا "مصطفى علوان عايز 50 بقرة لوحده" قالها أيضًا في نفس الفيلم ، "طيب يا صبر طيب" التي قالها في فيلم مولد يا دنيا.

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