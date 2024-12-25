في ذكرى ميلاده.. نجوم جسدو دور الرئيس أنور السادات الأبرز أحمد زكي

منذ رحيله، ظل الزعيم محمد أنور السادات حاضرًا في ذاكرة المصريين، وحاضرًا أيضًا على الشاشة من خلال تجسيد فنانين مختلفين لشخصيته، فمنذ أول تجسيد لدوره وحتى آخرها، حاول كل فنان أن يقدم صورة خاصة وواقعية للسادات. وفي ذكرى ميلاد الزعيم.

ونستعرض لكم من خلال موقع الموجز أبرز هؤلاء الفنانين، مع التركيز على شخصية محمود البزاوي التي حازت على إعجاب الكثيرين.

الفنان محمود البزاوي

جسد الفنان محمود البزاوي شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم "ناصر 56"، أمام الراحل أحمد زكي، وتم إنتاج الفيلم عام 1996، وتدور أحداث الفيلم حول حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وأولاده، ولكن كان ظهور السادات محدودًا فى هذا الفيلم.

محمود البزاوي في دور السادات

الفنان أحمد زكي

كما جسد الراحل أحمد زكى، حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك لبراعته فى تقمص شخصيته من خلال فيلمه الشهير "أيام السادات"، فقد نجح زكى فى اقتباس روح وطريقة السادات، بعدما درس كل تفاصيل حياته وحركاته وطريقة نطقه للكلام، ما أدى إلى وصوله للجوهر والمظهر فى تجسيد الشخصية.

أحمد زكي في دور السادات

الفنان أحمد عبدالعزيز

قدم الفنان أحمد عبد العزيز فى فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي"، شخصية الرئيس الراحل "السادات"، وكان الفيلم من بطولة نادية الجندي، وتم إنتاجه عام 1994، وتدور أحداث الفيلم حول راقصة مشهورة فى فترة الأربعينيات تقوم بجولات فنية خارج مصر، تتعرف على شاب تظن أنه مصرى، ويتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان، ثم تتعاون مع مصر للإيقاع به.

أحمد عبدالعزيز في دور السادات



الفنان طلعت زين

قدم أيضًا الفنان طلعت زين شخصية الراحل أنور السادات فى فيلم "جمال عبد الناصر"، وكان من بطولة خالد الصاوى وهشام سليم، وتم إنتاجه عام 1999.

طلعت زين في دور السادات

الفنان عبدالله غيث

جسد النجم الراحل عبدالله غيث شخصية الرئيس الراحل "أنور السادات"، في عام 1993، فى مسلسل "الثعلب"، بطولة نور الشريف، حيث يتناول المسلسل إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل حينما كان يعمل ضابطًا فى المخابرات العامة المصرية.

عبدالله غيث في دور السادات

الفنان خالد النبوي

استطاع أن ينجح الفنان خالد النبوي في تجسيد شخصية الرئيس أنور السادات، وذلك من خلال مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في مارس 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن للمؤلف "لورانس رايت" ليكون له السبق في تقديمه مسرحيا في عمل حقق نجاحا كبيرا في العالم.

خالد النبوي في دور السادات

الفنان محمد نصر

ظهر أيضا الفنان محمد نصر في مسلسل "فارس الرومانسية" الذي يتناول سيرة حياة الأديب الكبير يوسف السباعي، مجسدا شخصية الرئيس السادات، وشارك في بطولة العمل محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف.

محمد نصر في دور السادات

الفنان محمد رمضان

وفي عام 2012، ظهرت شخصية الرئيس أنور السادات ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا"، حيث جسد الدور الفنان محمد رمضان، وحرص صناع العمل على تسليط الضوء على شخصية الفنانة تحية كاريوكا الوطنية، وعلاقتها بالفدائيين، وشارك في بطولة العمل وفاء عامر، علاء مرسي، فادية عبد الغني.

محمد رمضان في دور السادات

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