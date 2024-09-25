ورطته سيدة في النصب بسبب عائلة السعدني.. مواقف صادمة في حياة محمود البزاوي

يحتفل الفنان القدير محمود البزاوي، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر بعيد ميلاده، وهو من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وبدأ حياته الفنية عام 1985 بالمشاركة بدور صغير في مسلسل "المحروسة" ثم شارك في فيلم "الطوق والأسورة" ، ومن هنا يستعرض" الموجز " أبرز الأعمال والمعلومات في حياة الفنان القدير محمود البزاوي.

محمود البزاوي

أبرز أعمال محمود البزاوي

وصلت عدد الأعمال التي شارك فيها الفنان القدير محمود البزاوى خلال مشواره في عالم الفن حتى الآن، إلى أكثر من 200 عمل مقسمة على 75 فيلمًا وأكثر من 120 مسلسل، كما شارك في تأليف وكتابة سيناريو وحوار أكثر من عمل فنى ما بين الدراما والسينما منهم مسلسل "الريان" بطولة خالد صالح، وفيلم "كلاشنكوف" بطولة محمد رجب، ومسلسل "لحظات حرجة".

أعماله مع الزعيم عادل إمام والراحل أحمد زكي

شارك محمود البزاوى، الزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية أبرزهم فيلم طيور الظلام" عام 1995 "النوم في العسل" عام 1996، "و"بخيت وعديلة" "رسالة إلى الوالي" عام 1998، ومسلسل فرقه ناجي عطا الله الذي تم عرضه في رمضان 2012 ،كما شارك مع الفنان الراحل أحمد زكى في فيلم "الهروب" و فيلم "ناصر 56".

محمود البزاوي مع عادل إمام

نبذه عن حياته الشخصية

الفنان محمود البزاوي متزوج من ابنة الكاتب الراحل محمود السعدني ولديه ابن وابنه، وقد تعرض الفنان محمود البزاوي من قبل للهجوم عبر صفحات السوشيال ميديا، وذلك بعد نشره صوره له بصحبة الكاتب الراحل محمود السعدني في ذكري ميلاده.

وقد وجهت إحدى المتابعين على صفحات السوشيال ميديا، اتهام للفنان محمود البزاوي عبر حسابه، ووصفته بـ"النصاب"، لأنه استغل زواجه من ابنة الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني لكسب المزيد من الأدوار والشهرة.

محمود البزاوي مع الكاتب الراحل محمود السعدني حما

وعلقت المتابعه على الصورة قائلا:"عارف دور النصاب هو أكتر دور لايق عليك اللي هو حد معدوم الموهبة بس متجوز بنت محمود السعدني فيقرفنا بقي بسبب الواسطة ويعمل فيها نجم". ليعلق عليها في الحال"أكرم" نجل الفنان محمود البزاوي، مؤكدًا أن أبيه لم يستغل اسم جده في أي أغراض فنية.

أضاف أكرم: "جدي وعمنا محمود السعدني اسمه في حياة اي حد يشرف كده كده .. بس في نفس الوقت أبويا عمره ما استخدم اسمه في أنه يوصل .. بدليل إن وصول أبويا للي هو فيه حصل بعد وفاة جدي .. عموما كل الاحترام والتقدير لحضرتك وشكرا على كلامك".

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