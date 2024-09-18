بعد تصدره التريند ..نجوم الفن يعلقون على حالة الزعيم وتفاصيل حياته الخاصة

في الساعات الأخيرة، تصدّر الفنان عادل إمام التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تزامناً مع احتفال عيد ميلاد ابنه محمد إمام.

وتنوعت تعليقات الأصدقاء والفنانين حول الزعيم، مشيدين ببصمته في عالم الفن وحياته الشخصية خلال لقاءات إعلامية سابقة، يرصد موقع " الموجز " في التقرير التالي





عادل إمام

مشيرة إسماعيل: الزعيم حالة من الراحة والهدوء

تحدثت الفنانة مشيرة إسماعيل عن عادل إمام قائلة: "في الوقت الحالي، أتواصل مع أخوته لأطمئن عليه، لكنني لا أحب أن أقتحم مساحته الخاصة كما يفعل البعض، فهو الآن يعيش للاستمتاع بوقته مع أبنائه وأحفاده، بعد أن أمضى سنوات عديدة مشغولاً بأعماله، تاركاً هالة زوجته لرعاية الأسرة، عادل إمام الآن يفضل التمتع بحياته الخاصة دون تدخل من أحد."

لطيفة التونسية: عادل إمام أسطورة لا تُقارن

من جانبها، وصفت الفنانة لطيفة التونسية عادل إمام بأنه "أسطورة" قائلة: "الزعيم هو حبيبي، ومن الصعب التحدث عنه لأنه يمثل أسطورة في عالم الفن، كل بيت عربي يعرف عادل إمام وأعماله التي تحمل رسائل وتوعية."

لطيفة

يسرا: تكريم عادل إمام ضرورة

أعربت الفنانة يسرا عن تقديرها الكبير لعادل إمام، مشيرة إلى أهمية إعادة عرض بعض أفلامه الكلاسيكية. وقالت: "أفلام مثل الإرهاب والكباب وطيور الظلام والمنسي تستحق أن يُعاد عرضها، أنت زعيمنا، وأحبك جداً، وكل سنة وأنت طيب."

يسرا

عمرو عرفة: عادل إمام والاختيارات الفنية

أضاف المخرج عمرو عرفة أن عادل إمام كان يملك قوة حضور وقبولاً هائلاً.

وقال: "في فترة من الزمن، كانت جميع السيناريوهات تُعرض على عادل إمام، لكنه كان أكثر ممثل رفض أفلاماً، كنت على صلة بالزعيم قبل أن نتعاون في فيلم لسفارة في العمارة."

إيناس الدغيدي: شائعات الزهايمر غير صحيحة

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي أن الشائعات التي تتحدث عن إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر غير صحيحة.

وأضافت: "عادل إمام لا يعاني من الزهايمر كما يُقال، هو في حالة جيدة ويود فقط العيش في سلام بعيداً عن الشائعات."

إيناس الدغيدي

تجدر الإشارة إلى أن عادل إمام، بفضل إسهاماته الكبيرة في عالم الفن، ما زال يحظى بالاحترام والتقدير من زملائه وجمهوره على حد سواء، ويستمر في ترك بصمة مميزة في عالم السينما والمسرح.

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