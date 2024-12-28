اعرف أماكن انقطاع المياه اليوم.. أبرزهم قرية غياضة الشرقية ببني سويف

أماكن انقطاع المياه اليوم..كشفت شركات المياه في عدد من المحافظات اليوم عن جدول زمني لانقطاع المياه في بعض المناطق، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية أو تطوير شبكات المياه لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ويأتي هذا انقطاع المياه كجزء من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للمرافق العامة وتفادي الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على استمرارية الخدمة.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف عن أماكن انقطاع المياه اليوم لعل أبرزها في قرية غياضة الشرقية وتوابعها، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، وذلك نتيجة إجراء أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه غياضة الشرقية.

وتبين الموجز بالتفاصيل اسباب انقطاع المياه ومدتها فيما يلي

مدة انقطاع المياه عن غياضة الشرقية

أوضحت الشركة في بيان رسمي أن فترة انقطاع المياه ستبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، أي لمدة تصل إلى 12 ساعة، وأشارت إلى أن هذا الإجراء ضروري لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لتحسين كفاءة المحطة وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

سبب انقطاع المياه

يأتي هذا الانقطاع ضمن خطة الشركة لتطهير وتعقيم محطة مياه غياضة الشرقية بفرع ببا، تتطلب هذه العملية إيقاف تشغيل المحطة بشكل مؤقت لإجراء الصيانة الضرورية وتعزيز جودة المياه التي يتم ضخها للمنازل والمنشآت.

أماكن انقطاع المياه اليوم

الإجراءات التي اتخذتها الشركة خلال فترة الانقطاع

وحرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تقديم اعتذارها للسكان عن فترة انقطاع المياه، موضحة أنها تعمل على تقليل تأثير هذه الفترة على المواطنين. وأكدت الشركة أنها قامت باتخاذ الإجراءات التالية:

دعوة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية لتوفير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لتجنب أي مشكلات خلال فترة الانقطاع.

توفير سيارات مياه شرب نقية سيتم توزيعها على المناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة.

توفير خدمة الخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.



أهداف الصيانة وتحسين الخدمات

أكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضحت أن تطهير وصيانة محطات المياه يهدف إلى ضمان تقديم مياه شرب نقية تتوافق مع المواصفات الصحية والمعايير القياسية.

دعوة للتواصل والتعاون

حثت الشركة سكان المناطق المتأثرة على التواصل مع الخط الساخن لتلبية أي احتياجات طارئة، وكما أكدت التزامها بالعمل على تحسين الخدمات وتوفير مياه شرب ذات جودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

أهمية هذه الجهود

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تعزيز البنية التحتية للمياه في محافظة بني سويف. وتؤكد الشركة أن تحسين جودة المياه والمحافظة على سلامة الشبكات هو هدف استراتيجي لضمان راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأعلى مستوى من الكفاءة.

إذا كنت أحد سكان قرية غياضة الشرقية أو توابعها، تأكد من تدبير احتياجاتك من المياه قبل فترة الانقطاع واستفد من خدمات الشركة البديلة خلال هذه الفترة.

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