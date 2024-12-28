ياسر جلال يؤكد: جودر 2 مسلسلي الوحيد في رمضان 2025

أكد النجم ياسر جلال، ان مسلسل جودر 2 مسلسله الوحيد في موسم دراما رمضان 2025 متمنيا ان ينال اعجاب الجمهور بعد نجاح الجزء الأول من العمل، ويكشف موقع الموجز تفاصيل العمل.

أعمال ياسر جلال في رمضان 2025



وكان اعرب النجم ياسر جلال عن سعادته بـ انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي 2024.

مسلسل جودر 2

بيان ياسر جلال عن مسلسل جودر

وقال ياسر جلال، في بيان له: النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر 6 2022، والنهاردة خلصناه في شهر 12 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى.

مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2

وتابع ياسر جلال قائلا: أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير.

وتابع حديثه قائلا: أنا اتشرفت أني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري.

مسلسل جودر 2

أبطال مسلسل جودر 2

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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