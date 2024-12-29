تقوم من فطارك تحضر عشاك.. إليكم أبرز المعلومات عن شهر كيهك

اليوم هو الأحد 29 ديسمبر 2024، ويوافق في التقويم القبطي 20 كيهك 1741، شهر كيهك هو الشهر الرابع في التقويم القبطي، ويُعرف أيضًا بشهر التسبيح والصلوات، حيث تُقام فيه صلوات تسابيح كيهك استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

يتميز بطول لياليه، لذلك عُرف قديمًا بالمثل المصري: "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطارك تحضر عشاك".

يُعتبر هذا الشهر مقدسًا لدى المسيحيين الأرثوذكس لأنه شهر الاستعداد لعيد الميلاد المجيد.

وفي السطور القادمة يرصد لكم "الموجز" معلومات عن شهر كيهك القبطي وطقوس الاقباط في هذا الشهر .



طقوس المسيحيين في شهر كيهك

تُقام صلوات ليلية طويلة تُسمى "سبعة وأربعة"، نسبة إلى عدد الهوسات (تسابيح خاصة) والأرباع التي تُقال.

تُعتبر هذه الصلوات من أكثر الفترات الروحية الغنية بالتأمل والترانيم التي تمجد السيدة العذراء والاحتفال بقرب ميلاد السيد المسيح.

تفاصيل صوم الميلاد المجيد



يستمر صوم الميلاد المجيد لمدة 43 يوم ، لينتهي الصوم يوم 7 يناير المقبل 2025 ، والجدير بالذكر أن صوم الميلاد المجيد له قدسية كبيرة لدي الأقباط الأرثوذكس ، وذلك نظرا لقيمته وقدسيته الدينية لدي الأقباط الأرثوذكس حيث يمثل تذكار لميلاد السيد المسيح ، بالإضافة إلي أن الأقباط يستقبلون صوم الميلاد المجيد بعد نهاية صوم السيدة العذراء والذي أنتهي يوم 22 أغسطس الماضي ، وبداية صوم الميلاد المجيد تبدأ يوم 25 نوفمبر، وتعتبر هي أطول فترة بلا أصوام.



تسابيح وطقوس صوم الميلاد المجيد



يعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام المحبوبة لدي الأقباط الأرثوذكس ، لما يحمله من قدسية كبيرة و روحانيات طوال مدة الصيام والتي تستغرق 43 يوم .

لماذا يصوم الأقباط الأرثوذكس 43 يوماً

ويعود سبب الصوم لمدة 43 يوما، إلي الأربعين يوما التي صامها النبي موسي علي جبل سيناء لإستلام لوحي الشريعة فهو تذكار لميلاد السيد المسيح ، أما عن الثلاث أيام الأخري فهي تذكار لنقل جبل المقطم ،حيث صام الأقباط ثلاث أيام في عهد البابا ال 62 للكنيسة القبطية وهو البابا أبرام ، لنقل جبل المقطم



الألحان الكنسية

يُستخدم ألحان خاصة تتميز بطابعها المفرح والهادئ.

يُكثر ذكر السيدة العذراء في الترانيم، احتفاءً بدورها في قصة الميلاد.

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