فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف وكافة الأنواع الأخرى.. نتيجة مذهلة

فوائد زيت الزيتون للشعر.. الطبيعة غنية بالكثير من الحلول والوصفات التي يمكن أن تكون سحرية لصحتك وجمالك، بما في ذلك زيت الزيتون، فما هي فوائد زيت الزيتون للشعر؟ وهذا السؤال الذي يقدم إجابته الموجز فيما يلي.

فوائد عديدة مذهلة يحتوي عليها زيت الزيتون

حيث أن هناك العديد من فوائد زيت الزيتون الصحية، والتي تجعله الزيت المفضل لدى كثيرين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم فوائد زيت الزيتون للشعر والتي ربما لم تسمع عنها من قبل:

فوائد زيت الزيتون للشعر بكافة أنواعه

- يعمل على ترطيب الشعر بعمق

يعرف زيت الزيتون بقدرته على توفير ترطيب عميق للشعر الذي يمكن أن يعاني من كثافته القليلة، أو في حين كان ذو طبيعة مجعدة أو حتى إذا كان الشعر ضعيفًا، وذلك نتيجة لتكرار تعرضه لبعض عمليات الصبغ أو بسبب تعرضه لمستحضرات الشعر الكيميائية الضارة.

-يعمل على التخلص من الحشرات والقشرة

ومن فوائد زيت الزيتون للشعر أنه يمكن أن يساهم في التخلص من القمل وذلك إذا تم استخدامه بشكل منتظم، كما أنه قد يعمل على التقليل بشكل ملحوظ من قشرة الشعر للأشخاص الذي يعانون من القشرة وجفاف فروة الرأس أيضاً، ولكن يجدر بنا التحذير هنا على أن بعض الخبراء لا ينصحون باستخدام زيت الزيتون من أجل التخلص من قشرة الشعر، ففي حال كانت الخمائر والفطريات هي سبب القشرة، فإن استخدام زيت الزيتون يمكنه أن يزيد الأمر سوءًا.

- يساعد على نمو الشعر

حيث يعمل زيت الزيتون على إيقاف تساقط الشعر حين استخدامه بانتظام وتحفيز نمو شعر جديد وذلك مع تقوية الشعر الموجود، خاصة إذا ما تم تدليك الرأس به بانتظام، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن سبب قدرة زيت الزيتون على تحفيز نمو الشعر وفعاليته في هذه الناحية يمكن أن يعزى لغناه بفيتامين هـ الهام للشعر والبشرة على حد سواء.

- يعمل على محاربة التقصف

ومن فوائد زيت الزيتون للشعر أيضًا هو قدرته على تهدئة الأطراف المتقصفة وتهذيبها لتبدو الأطراف أكثر صحة وقوة وحيوية، خاصة الأطراف المتضررة، وذلك يكون نتيجة كثرة استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة على الشعر، ومع أن زيت الزيتون يمكن أن لا يمتلك القدرة السحرية لعلاج الأطراف المتقصفة، إلا أن استخدامه بانتظام على أطراف الشعر يمكن أن يساعد على حماية هذه الأطراف من التقصف مستقبلًا.

- التقليل من هيشان الشعر

يعمل استخدام بضع قطرات من زيت الزيتون على الشعر المتهيش على تخفيف نفشة الشعر بشكل ملحوظ، ولهذا السبب تحديدًا، يعد زيت الزيتون مفيد للغاية للشعر الكثيف فقط، حيث أن استخدامه على شعر خفيف يمكن أن يجعل هذا النوع من الشعر يبدو أكثر ترققًا.

دراسات عن فوائد زيت الزيتون للشعر

ما زالت الدراسات العلمية التي تتعلق بفوائد زيت الزيتون للشعر محدودة وقليلة للغاية، ولكن خرجت بعض الدارسات بشكل عام بنتائج إيجابية، حيث وجد أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع بعض الزيوت الأخرى جميعها يمكن أن تساعد على حماية الشعر من التلف.

والسبب فيما ذكر هو قدرة الزيتون المرتفعة على اختراق الشعرة، وهذا الأمر الذي يقلل مع الزمن من كمية الماء التي يمكن أن يمتصها الشعر أثناء الإستحمام، والتي قد تسبب بدورها انتفاخ الشعرة من الداخل وتلفها.

فوائد زيت الزيتون المذهلة

اقرأ أيضاً:

زيت الزيتون.. هل يؤدي إلى الوفاة حال استخدامه بشكل خاطئ؟

أبرزها تقليل الالتهابات والقضاء على القشرة..فوائد العسل للشعر الخفيف