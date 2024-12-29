حكايات ياسر جلال من الراقصة والطبال إلى شهريار 2025

تصدر اسم الفنان ياسر جلال، تريند محرك البحث جوجل، بعدما أعلن أمس عن سعادته الكبيرة لانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، معلقاً في بيان صحفي له:"أنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر 6 2022، والنهاردة خلصناه في شهر 12 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير".

لمحات من حياة ياسر جلال

ويرصد موقع الموجز لمحات من حياة ياسر جلال، هو من مواليد في مدينة الإسكندرية يوم 16 إبريل عام 1969، وهو نجل المخرج جلال توفيق وشقيقه هو الفنان رامز جلال، وهذا جعله ينشأ في بيئة فنية غنية بالأجواء الإبداعية.

ياسر جلال

أظهر ياسر جلال موهبته الفنية في سن مبكرة، حيث شارك في صغره في فيلم "الراقصة والطبال" وكان حينها في الرابعة عشرة من عمره، ليبدأ في جذب انتباه الجمهور بقدراته التمثيلية، عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية خلال عام 1990 بدأ مسيرته الفنية، حيث كانت أولى خطواته في عالم التمثيل من خلال المسرح، حيث قدم مسرحية "رحمة وأمير الغابة"، ثم بدأ في تحقيق مزيد من النجاحات عقب انتهائه من أداء الخدمة العسكرية.

أبرز أعمال ياسر جلال

وبشأن أعماله الفنية، نجح ياسر جلال في المسرح، وبعد ذلك انتقل لشاشات السينما والتلفزيون، وقدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، كما تميز بتنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات متعددة بمهارة شديدة، ومن أشهر أعماله التلفزيونية "أبناء دهشان"، "رياح الشرق"، "نحن لا نزرع الشوك"، و"ظل الرئيس"، بالإضافة إلى تجسيده شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار"، كما تألق في دور شهريار في مسلسل "جودر".

ياسر جلال

أما في السينما، شارك ياسر في أفلام عديدة وهي"شد أجزاء"، "الفرح"، "أمير البحار"، و"يوم الكرامة"، وهو ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجمهور والنقاد، كما حصل على مجموعة من الجوائز والتكريمات خلال مشواره الفني من بينها جائزة أفضل ممثل من مؤسسة الأهرام عام 2017، وجائزة أفضل ممثل درامي من دار الأوبرا المصرية عن دوره في "ظل الرئيس" عام 2018، بالإضافة إلى مجموعة من التكريمات الأخرى، ويفضل ياسر جلال المحافظة على خصوصيته بعيدًا عن الإعلام، وهو متزوج من المحامية هبة عبد المنعم خلال عام 2006، وأنجب منها بطفلين هما "قدرية" و"جلال".

ياسر جلال

المواقف الإنسانية التي مر بها ياسر جلال

ومن أبرز المواقف الإنسانية التي مر بها، كان تلبيته لطلب الفنان صالح العويل الذي طلب لقاءه خلال فترة مرضه، فقد حرص على زيارته للاطمئنان عليه عقب تعرضه لتسمم في الدم نتيجة تدهور حالته الصحية، حيث صرح العويل في إحدى المرات بأنه يتمنى لقاء ياسر جلال، فاستجاب الأخير بسرعة لطلبه وزاره في المستشفى بعدما مرّ العويل بوعكة صحية خطيرة استدعت دخوله العناية المركزة.

كما كان لياسر جلال مواقف إنسانية أخرى، حيث تبرع مؤخراً بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى دعمه للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وأكد حينها أنه لا يسعى للشهرة أو النجومية، لكنه يعمل بجد وإخلاص لمهنته.



طاقم عمل مسلسل جودر

جودر بطولة ياسر جلال بمشاركة ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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