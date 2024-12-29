حادث تحـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية.. شهود عيان يفجرون مفاجأة مدوية

سيطر حادث تحـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية علي المشهد السياسي العالمي خاصة بعد تسجيل أرقامًا قياسية في عدد الضحايا.

وينشر " الموجز " آخر تطورات حادث تحـ ـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية في مطار موان الدولي والحصيلة النهائية للضحايا، والمفاجأة التي فجرها شهود عيان عن الحادث.

آخر تطورات حادث تحطيم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

كشفت وكالة الإطفاء في كوريا الجنوبية عن آخر تطورات حادث تحـ ـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية، حيث أشارت إلى مقـ ـتل 167 شخصًا في حادث تحطم الطائرة، إلى جانب العثور على اثنين من أفراد الطاقم على قيد الحياة ونقلهما إلى المستشفى، وذلك حتي كتابة التقرير التالي.

تحـ ـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

أقوال شهود العيان عن حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إلى أنهم شاهدوا شرارات وسمعوا انفجارًا قبل وقوع الحادث.

وأكد أحد شهود العيان أنهم شاهدوا شرارة على الجناح الأيمن لـ طائرة ركاب كوريا الجنوبية قبل وقت قصير من وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها محطات التلفزيون المحلية طائرة كوريا الجنوبية وهي تحاول الهبوط دون استخدام عجلات الهبوط.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر حدوث انفجار صغير في طائرة كوريا الجنوبية خلال تحليقها في الهواء، قبل محاولتها الهبوط.

تحطيم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قد أعلنت عن تحـ ـطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية على متنها 181 شخصًا.

وأضافت أن حادث تحـ ـطم الطائرة في كوريا الجنوبية وقع في تمام الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي أثناء هبوط رحلة جيجو للطيران في مطار موآن الدولي بمقاطعة جنوب جولا، التي تبعد حوالي 288 كيلومترًا عن سيول.

وأشارت إلى أن طائرة الركاب في كوريا الجنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج في مطار بمدينة موآن جنوب غرب البلاد.

أسباب تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

وبخصوص أسباب تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية، فيشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب اصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث.

وكان الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قد كلف المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ.

تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونج المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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