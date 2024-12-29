القصة الكاملة لـ تحــ ـطم طائرة كوريا الجنوبية ومصـ ـرع 120 شخصًا

شهدت دولة كوريا الجنوبية حادثًا مأساويًا، اليوم الأحد، تمثل في تحطم طائرة ركاب ومصرع عدد كبير من طاقمها وركابها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية والحصيلة النهائية للإصابات والوفيات، والأسباب التي أدت إلى ذلك، وأول تحرك من جان بالمسئولين.

تفاصيل تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بمصرع العشرات إثر تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية على متنها 181 شخصًا.

وكشفت الوكالة عن أن حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية وقع في تمام الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي أثناء هبوط رحلة جيجو للطيران في مطار موآن الدولي بمقاطعة جنوب جولا، التي تبعد حوالي 288 كيلومترًا عن سيول.

تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية

وقالت الوكالة إن طائرة الركاب في كوريا الجنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج في مطار بمدينة موآن جنوب غرب البلاد.

وتسبب حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية في إلحاق أضرار جسيمة بها، مما أدى إلى نشبوب حريق بها، وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية دخاناً يتصاعد من الطائرة.

وأخمدت السلطات الحريق بعد 43 دقيقة، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم، وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع.

الحصيلة النهاية لـ ضحايا تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

وتابعت أن طائرة كوريا الجنوبية كانت تقل 181 راكبًا منهم ستة من أفراد الطاقم قادمة من بانكوك، وتقوم السلطات بالتحقيق في سبب الحادث وتواصل عمليات الإنقاذ.

وقالت وكالة "يونهاب" إنه تم العثور على شخصين واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وصرحت السلطات في كوريا الجنوبية بأن عمليات البحث جارية لانتشال الجثث، ومن المتوقع أن يكون جميع الركاب قد لقوا حتفهم، وتم تأكيد مقتل 120 شخصًا حتى الآن.

أسباب تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

وفيما يتعلق بـ أسباب تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية، فيشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب اصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث، وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

أول تحرك للمسئولين بعد تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية

وعلي الفور، أمر الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ، وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وأكد المكتب الرئاسي أن الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاسجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة، وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونج المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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