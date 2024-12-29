وفاة سائح وإصابة آخر في هـ ـجوم سمكة قرش في البحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر حادثًا مأساويًا، اليوم الأحد، حيث تعرض عدد من الأجانب لـ هـ ـجوم سمكة قرش بمنطقة شمال مرسي علم، مما أدي إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات هـ ـجوم سمكة قرش علي عدد من الأجانب في البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة شمال مرسي علم، وتحركات وزارة البيئة فوز وقوع الحادث.

تداعيات حادث هـ ـجوم سمكة قرش علي عدد من الأجانب

تلقت وزارة البيئة بلاغًا بتعرض عدد 2 من الأجانب لحادث هـ ـجوم سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الأخر، وتم إيداعهم مستشفي بورتو غالب.

هـ ـجوم سمكة قرش

رفع حالة الاستعداد و المتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر

ومن جانبها، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارًا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هـ ـجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم.

وقررت وزيرة البيئة تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر و الجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحادث.

وشددت وزيرة البيئة علي أن التعامل مع الحادث هـ ـجوم سمكة قرش علي الأجانب يتم في إطار الاجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

إغلاق منطقة السقالات ومنع السباحة لمدة يومان

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة في منطقة السقالات لمدة يومان اعتبارًا من غدًا الاثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.

وكانت محميات البحر الأحمر قد اتخذت، في شهر أبريل الماضي، عدة إجراءات وتعليمات وتحذيرات للتعامل مع أسماك القرش بالبحر الأحمر بعد رصد ظهور قرش الماكو بمنطقتي الجونة وجزيرة أبو منقار بالغردقة.

وزارة البيئة

وقالت وزارة البيئة إنه نظرًا لازدياد أعداد مستخدمي الشواطئ البحرية على ساحل البحر الأحمر في خلال هذه الفترة بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الترفيهية التي تمارس بتلك المناطق وتنوعها فأنه يجب أخذ درجات الحيطة والحذر لمرتادي شواطئ البحر الأحمر.

اقرأ أيضًا:

حـ.ادث العدوة بالمنيا.. مصرع راعي كنيسة وإصابة شخصين آخرين إثر انقلاب سيارة

موانئ البحر الأحمر تعود إلى العمل بعد تحسن الطقس.. إليك التفاصيل