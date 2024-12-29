أشرف عبد الباقي يشارك بمسرحية الطيبين بموسم الرياض يناير المقبل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن عرض مسرحية "الطيبين" بطولة أشرف عبد الباقي ضمن فعاليات موسم الرياض، بدءا من يناير المقبل.

يشارك في مسرحية "الطيبين" بجانب الفنان أشرف عبد الباقي ونخبة من النجوم الشابة، أبرزهم: مصطفى خاطر، أوس أوس، وتوتة، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير.



أشرف عبد الباقي

الإعلان عن مسرحية الطيبين للفنان أشرف عبد الباقي

وقد شارك تركي آل الشيخ بوستر مسرحية "الطيبين" للنجم أشرف عبد الباقي عبر منصة "X" الذي رصده الموجز، وعلق قائلاً: "مسرحية الطيبين الكوميدية، استمتعوا بها قريباً".

تركي آل الشيخ

أشرف عبد الباقي ينضم لمسلسل "الحب كله"

على صعيد آخر، تعاقد الفنان أشرف عبد الباقي مؤخراً على المشاركة في مسلسل "الحب كله" بطولة الفنان آسر ياسين، والمقرر بدء تصويره في يناير المقبل.

يجسد أشرف عبد الباقي شخصية رجل أعمال يتاجر في العملة، مما يعرضه لعدة مشكلات تتعلق بأزمة العملة وسعر الصرف، وهي قضية محورية تناولها المسلسل بين يناير 2023 ومارس 2024.

العمل من إخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي، التي تألقت بدورها في مسلسل "ضد القانون" الذي تم عرضه عام 2024 وحصلت من خلاله على عدة جوائز.

فيلم "مين يصدق" يحقق إنجازاً جديداً لابنة أشرف عبد الباقي

كما شارك الفنان أشرف عبد الباقي مؤخرا في فيلم "ميت يصدق" إخراج ابنته زينة أشرف عبد الباقي.

أعرب أشرف عبد الباقي عن سعادته بمشاركة فيلم ابنته زينة "مين يصدق" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، قائلًا: أشعر وكأن ابنتي في امتحان"، مضيفاً أنه يشارك في الفيلم بدور صغير يظهر خلال مشهدين فقط، بينما البطولة الرئيسية ليوسف عمر وجايدا منصور.

فيلم مين يصدق

قصة فيلم "مين يصدق"

يتناول الفيلم قصة نادين، الفتاة المرفهة التي تعاني من إهمال والديها، وتتعرف على شاب يدعى باسم، الذي يقدم لها نوعاً من الاهتمام والحب ويتطور الأمر ليصبحا شركاء في عمليات نصب تستهدف الأثرياء لبفيلم من إخراج وتأليف زينة عبد الباقي بالاشتراك مع مصطفى خالد بهجت، وشارك في بطولته شريف منير وجايدا منصور.



اقرأ أيضًا:

أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية "البنك سرقوه" ضمن مهرجان العلمين



أشرف عبد الباقى يبعث رسالة شكر لجمهوره