ماسك الترمس المطحون والنشا.. سر البشرة النضرة والصحية

يعد ماسك الترمس المطحون، من أشهر الوصفات الطبيعية التي يستخدمها الكثير وذلك لترطيب البشرة ونضارتها و تحتوى على تعزيز وتعذية البشرة، ويعتبر الترمس من فصيلة البقوليات، وغني بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، والحبوب بالألياف.

كما أن يساعد النشا على تحسين مظهر البشرة وعلاج معظم الجلد منها الحفاظ على توازن الدهون، علاج ذبول البشرة والتصبغات والتجاعيد والطفح الجلدي.

ولهذة يستعرض الموجز، وصفة الترمس المطحون للعناية البشرة وطريقة تحضيرها وفوائدها على النحو التالي:

كيفية تحضير ماسك الترمس المطحون والنشا

مكونات تحضير ماسك الترمس والنشا والتى جاءت كالتالي:

ملعقة كبيرة ترمس مطحون

ملعقة صغيرة نشا

ماء عادي أو ماء ورد حسب الرغبة

وتأتي طريقة التحضير كالتالي:

في وعاء صغير أخلط الترمس المطحون مع النشا.

بعد خلطه جيدًا قم بإضافة ماء عادي أو ورد تدريج.

غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ ثم جففيه.

ضعي الماسك على وجهك، مع تجنب منطقة العين.

يترك الماسك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة.

ثم غسل الوجه بالماء الدافئ أو بالماء البارد، وجففيه جيّدًا.

قم بالترطيب الجيد بعد الماسك.

ماسك الترمس المطحون

فوائد ماسك الترمس المطحون والنشا

حيث يعد استخدام ماسك الترمس والنشا يساعد على مظهر بشرتك واللمس العام لجعلها منتعشة كالتالي:

يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والشيخوخة والخطوط الدقيقة.

يقوم ماسك الترمس والنسا لتفيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

يعمل على مضاد للالتهابات والتهيج وتقليل الاحمرار المرتبط بحالات مثل حب الشباب أو الوردية والتجاعيد.

يساعد على الاحتفاظ رطوبة البشرة.

ماسك الترمس المطحون

نصائح للعناية بالبشرة بعد استخدام ماسك الترمس المطحون

شرب كميات كافية من الماء والحفاظ على الترطيب المستمر.

تناول نظام غذاء صحي مثل الخضروات وفواكه والمشروبات الطبيعية.

النوم الكافي

الحماية من أشعة الشمس الضارة.

استخدام منتجات على حسب نوع البشرة لعدم التهييج.

غسل البشرة جيدًا بغسول مناسب للبشرة ويفضل مرتين في اليوم.

ترطيب مناسب للبشرة يوميًا.

مقشر للبشرة مرة أو مرتين في الأسبوع.

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