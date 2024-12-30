آخر تحديثات سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30-12-2024 بالأسواق

كم سعر طن الأرز الشعير اليوم.. يُعَد الأرز الشعير من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين والتجار على حد سواء, وذلك تزامنًا مع قرب موسم رمضان والتقلبات الملحوظة التي تشهدها أسعاره في الفترة الأخيرة.

ما هو سعر طن الأرز الشعير اليوم

يستعرض “الموجز” سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كم سعر طن الأرز الشعير اليوم الاثنين

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة, وفقًا للتقارير الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 16.6 ألف جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 17.8 ألف جنيه.

سجل سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة كسر 5% نحو 14.6 ألف جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 5% نحو 15.5 ألف جنيه.

تجاوز سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 23.3 ألف جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 24.5 ألف جنيه.

ما هو سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وصل سعر أرز الضحى (معبأ) إلى 38 جنيهًا للكيلو.

تجاوز سعر أرز زمزم (معبأ) 35 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر أرز السوهاجي (معبأ) عند 34 جنيهًا للكيلو.

أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن موسم حصاد الأرز قد انتهى مؤخرًا، وأننا في الوقت الحالي نمر بمرحلة تبييض الأرز, مضيفًا أن المساحات المزروعة هذا الموسم بلغت 1.6 مليون فدان، منها 1.1 مليون فدان زراعات رسمية، بينما تم زراعة 500 ألف فدان بشكل غير رسمي.

ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الانتهاء من حصاد الأرز في المحافظات الستة الرئيسية المزروعة بالأرز: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.

وأوضحت الوزارة أنها تابعت عمليات الكبس والتشوين وإعادة تدوير قش الأرز، إذ تم كبس حوالي مليون و647 ألفًا و719 طنًا من القش، وفرم 879 ألفًا و135 طنًا، بينما تم تخزين 602 ألف و859 طنًا.

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