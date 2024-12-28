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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الأرز اليوم السبت 28-12-2024 في الأسواق.. أبيض وشعير

سعر الأرز اليوم
سعر الأرز اليوم

سعر الأرز اليوم.. شهد سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا، على مستوى جميع الأنواع والدرجات التي يتمتع بها، من حيث النقاء والجودة في السوق المحلي، وذلك تزامنًا مع انتهاء موسم الحصاد.

وشهدت أسعار الأرز في مصر خلال الأسبوعين الماضيين زيادات ملحوظة، مقتربة من أعلى مستوياتها في 7 أشهر الماضية، وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي في الأسواق، واستعدادات التجار وسلاسل التجزئة والجمعيات لتلبية احتياجات السوق في موسم رمضان المقبل.

سعر الأرز اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الأرز اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الأرز الأبيض السائب

استقر سعر كيلو الأرز الأبيض السائب اليوم  بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر بين الأنواع المختلفة.

سعر الأرز اليوم

سعر الأرز الأبيض اليوم

بلغ سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة من أرض المضرب نحو 22 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة حوالي 23 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير اليوم

شهد سعر الأرز الشعير اليوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق, ليتراوح سعر الطن بين 15 و16 ألف جنيه للطن، حسب نوع الأرز كالتالي:

سعر الأرز اليوم
  • بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15 ألف جنيه.
  • سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16 ألف جنيه.

أعلنت وزارة الزراعة عن انتهاء موسم حصاد الأرز  في المحافظات الست المزروعة بالمحصول، وهي الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، لتبدأ مرحلة تبييض الأرز بعد حصاد المساحات الكبيرة التي تم زراعتها هذا الموسم. 

وبلغت المساحات المزروعة نحو 1.6 مليون فدان، منها 1.1 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية، حسب تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.

جهود وزارة التموين في توفير الأرز

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدي في المجمعات الاستهلاكية بسعر 24 جنيهًا للكيلو, مؤكدة على استمرار توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والسمن، والأرز، ووجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

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