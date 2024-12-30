مبادرة تحفيظ القرآن الكريم.. فى إطار حرص الأزهر الشريف على ربط أبناء المصريين فى الخارج بكتاب الله تعالي، أطلق الأزهر خطة جديدة تهدف إلى تحفيظ القرأن الكريم لأبناء الجاليات المصرية بالخارج عبر المنصة الدولية للازهر الشريف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى التعليم القرأني وتوفير فرصة لجميع أبناء المصريين فى الخارج للالتحاق برواق القرأن الكريم بالجامع الأزهر، بنظام الدراسة عن بعد، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تفاصيل خطة الأزهر حول تحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج.

الأزهر الشريف

الأزهر الشريف يبدأ تفعيل المنصة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج

أجرى الجامع الأزهر مؤخرًا المقابلات الشخصية والعلمية للمنسقين والتقنيين العاملين في "الرواق الأزهرى"، الذين تم ترشيحهم من قِبل الإدارات الفرعية للرواق في مختلف محافظات الجمهورية، و يأتي ذلك تمهيدًا لتفعيل المرحلة الأولى من المنصة الدولية للأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم عن بُعد، والتي تستهدف أبناء المصريين المقيمين في الخارج.

تقييم المهارات العلمية والإدارية للمتقدمين

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، أن المقابلات تمحورت حول تقييم المعارف والمهارات العلمية والفنية للمتقدمين، بالإضافة إلى قدرتهم على التعامل مع المستجدات، وتحليل المشكلات، والابتكار في إيجاد الحلول، كما تم تقييم مهاراتهم في تطبيق مفاهيم التعليم عن بُعد، مع التركيز على مهاراتهم الإدارية وقدرتهم على العمل الجماعي والتواصل.

الأزهر الشريف

المعايير لاختيار الأنسب

من جهته، أشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أنه تم اختيار الأنسب والأكفأ من بين المتقدمين بناءً على معايير تشمل المعرفة العلمية، الخبرة السابقة، المهارات الإدارية، وقدرتهم على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. حيث تقدم للبرنامج 5273 دارسًا من أبناء المصريين المقيمين في 69 دولة حول العالم.

المبادرة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم

وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي يطلقها الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر إتاحة الفرصة لهم للالتحاق برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر بنظام التعليم عن بُعد، وتهدف المبادرة إلى ربط أبناء المصريين في الخارج بكتاب الله، وتوفير فرص لتعلم القرآن الكريم تحت إشراف متخصصين.

تحفيظ القرآن الكريم

الدفعة الأولى والقدرة الاستيعابية

ستبدأ الدفعة الأولى من البرنامج في يناير 2025 بقدرة استيعابية تصل إلى 5000 دارس، وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد أن الدراسة في برنامج رواق القرآن الكريم ستكون عبر المنصة الدولية للأزهر، مما يسهل على المصريين في الخارج الالتحاق برواق القرآن الكريم ويسهم في توسيع نطاق النشاط العلمي للرواق الأزهرى.

شروط التقديم للبرنامج

أشار الدكتور هاني عودة إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج استمر لمدة 15 يومًا، وقد تم تحديد عدة شروط للمتقدمين، تشمل: إتقان اللغة العربية، أن يكون المتقدم مقيمًا خارج مصر، سداد الرسوم المقررة بعد اجتياز اختبار تحديد المستوى، بالإضافة إلى أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال و13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لتعزيز الهوية الثقافية والدينية لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، حيث تساعدهم على الحفاظ على تراثهم وهويتهم الإسلامية ونشر الفكر الوسطي.

المبادرة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم

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