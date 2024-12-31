أزمة هجومية.. كيف علق أحمد بلال على تعادل الأهلي مع إنبي؟

تحدث أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمة هجوم فريقه بعد تعادل الأهلي مع إنبي في مباراة الدوري المصري التي انتهت بدون أهداف، مشيرًا إلى مشاكل في خط الهجوم وتحديات فنية تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

مشكلة هجومية ومعركة كولر مع الضغوطات

وفي تصريحاته عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة "etc"، أشار بلال إلى أن النادي الأهلي يعاني بشكل واضح في خط الهجوم، مؤكداً أن الفريق يفتقر إلى الحلول الهجومية الفعّالة رغم قوة الدفاع.

وقال بلال: "الأهلي يعاني في الهجوم وليس في الدفاع، لاعب مثل أكرم توفيق، على سبيل المثال، يتواجد في الملعب للقيام بالأدوار الدفاعية فقط، ولم نر له أي دور هجومي يساهم في تعزيز الضغط على المنافس".

وأكد بلال أن التشكيل الذي اختاره كولر لمباراة الأهلي مع إنبي كان خاطئًا، حيث اعتمد المدرب على لاعبين لا يقدمون الإضافة الهجومية المطلوبة مثل مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، في حين كان الفريق في أمس الحاجة إلى كثافة هجومية أمام الفريق المدافع مثل إنبي.

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن يبدأ الأهلي مباراة أمام فريق يتراجع دفاعيًا بهذه الطريقة، مع غياب الحلول الهجومية".

الأهلي

انتقادات لقرارات كولر بشأن الصفقات

ولم تقتصر انتقادات أحمد بلال على الخط الهجومي فقط، بل شملت أيضًا القرارات المتعلقة بالانتقالات الصيفية، حيث انتقد بلال قرار كولر برحيل اللاعب المالي أليو ديانج، وهو أحد أفضل لاعبي الوسط في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق فقد لاعبًا محوريًا كان يشكل ركيزة أساسية في خط الوسط، كما أبدى بلال استغرابه من ضم لاعب مثل عمر الساعي، الذي لا يشارك في المباريات حتى الآن.

وقال بلال: "رحيل ديانج كان خطأً فادحًا، خاصة وأنه كان يعتبر من أفضل اللاعبين في إفريقيا في مركزه، إضافة إلى ذلك، ضم الساعي الذي لا يشارك حالياً لا يقدم أية إضافة للفريق".

تصريحات عن كولر وحمايته من الضغوط

وعن المدرب كولر، شدد بلال على أهمية دعم مجلس الإدارة للمدرب السويسري في هذه المرحلة الحساسة، وطالب بضرورة تجديد الثقة في المدرب ومنحه صلاحيات كاملة على الفريق، بالإضافة إلى حمايته من الضغوط الإعلامية والجماهيرية.

وقال: "كولر يحتاج إلى الدعم الكامل من مجلس الإدارة، ويجب أن يُحظى بحماية من الضغوط، خاصة من السوشيال ميديا والجماهير، التي تظهر ردود فعل سريعة، هو ليس في موضع اختيار الصفقات فقط، لكن عليه التركيز على تطوير الفريق".

تعادل الأهلي مع إنبي.. تكتيك مربك وأداء ضعيف

مباراة الأهلي وإنبي، التي انتهت بتعادل سلبي، كانت محط أنظار الكثيرين بسبب الأداء المخيب للآمال من جانب الفريق الأحمر.

لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز رغم الضغط المستمر على مرمى المنافس، وهو ما يعكس مشكلة واضحة في بناء الهجمات وصناعة الفرص.

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