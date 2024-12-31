قمر اللبنانية.. بداية مأساوية في ملجأ ومحطات مثيرة قلبت حياتها

قمر اللبنانية.. في الوقت اللي بتتمني كتير من البنات أنها تكون في نص جمالها، أكدت الفنانة اللبنانية قمر أن جمالها هو أكبر أزمة في حياتها، وأنه السبب في كم المشاكل التي وصلت إليها، والحقيقة أن أزمات ومشاكل قمر مش على مستوي الشغل والمنافسه مع باقي النجمات وغيرها من صراعات بتحصل في الوسط الفني، الموضوع اكبر من كدة بكتير.

لكي تتعرف على كواليس حياة قمر اللبنانية من وهي لسه في اللفة والتي نشأت وسط أسرة لبنانية ذلك من خلال موقع الموجز والذي يعرض لكم أبرز المعلومات والأزمات في حياة الفنانة.

الفنانة قمر

معلومات لا تعرفها عن الفنانة قمر اللبنانية

نشأت قمر محمود الطحش وسط أسرة لبنانية فقيرة في مدينة طرابلس، وسماها والدها قمر من شدة جمالها وهي صغيرة، ولكن من سوء حظها لم تنال من إسمها اي شئ، وعندما أكملت اول عام من عمرها، راح والدها ضحية الجريمة، واضطرت امها تضعها في ملجأ للأيتام ، وعاشت قمر به 15 عاما، وحرمت من دفا الأهل وعاشت حياة اليتم وأيام صعبه رأتها في هذا الدار.

قمر عاشت 15 عاما في الملجأ

وبالرغم من أن والدتها لم تسأل عنها وتزوجت وانجبت لها أخت، إلا أن قمر خرجت من الدار وبررت ما فعلته والدتها بوضعها في دار أيتام قائلة: أمي كانت اغلي حاجه في حياتي مقدرش اعتب عليها مكنش في أيدها حاجه تعملها، هي مش متعلمه وعلى قدها، والأوضاع في لبنان ذلك الوقت مكنتش أحسن حاجة، وكانت لا تعمل حتي تتحمل مصاريفي.

الفنانة قمر

قمر لجأت الي العمل في المحلات من أجل شقيقتها

بعد أن خرجت قمر من الدار لم تجد غير أنها لابد أن تشق طريقها بدري، وبالفعل عملت في محل ورد حتي تستطيع أن توفر اللبن لشقيقتها، كما عملت في معمل دهب وغيره.

زواج الفنانة قمر

تزوجت اللبنانية قمر للمرة الأولى من الفنان اللبناني آدم وكانت تبلغ من العمر 20 عاما، وكانت لسه متشهرتش في الوسط الفني، وانتهت هذه الجوازة بفضايح بسبب تعديه عليها، واتهمته بكثرة الشرب للخمر.

قمر وزوجها الفنان آدم

حقيقة خيانة قمر لزوجها مع رجل اعمال خليجي

وتزوجت قمر للمرة الثانية من رجل الأعمال الخليجي جمال مروان، زواجا عرفيا وانجبت منه ابنها الأول جيمي، والذي لم يعترف به.

قمر



قمر أنجبت ابنتها من غير زواج

الأزمة الأكبر في حياة قمر، بدأت عندما تعرفت على صاحب قنوات ميلو، وتزوج الثنائي زواجا عرفيا ولكن غدر بها وسرق ورقة زواجهم، والتي تثبت حقيقة وجودهم مع بعض، ولكن في حقيقة الأمر أنكر حقيقة هذا الزواج وان العلاقة بينهم علاقة منتج بفنانة، ورفض يعمل تحليل الـ DNA لاثبات نسب ابنه التي حملت فيه قمر بدون زواج أمام الناس.

قمر ورجل أعمال خليجي

وتولي قضية قمر في ذلك الوقت المستشار مرتضي منصور، وهذا الرجل وعد مرتضي بأنه سوف يحل تلك المشكلات بشكل ودي خاصه بعد حملات التشهير له عبر منصات السوشيال ميديا، وأنه مسافر إلي أمريكا وعندما يعود إلي مصر سوف يقوم بعمل التحليل وإثبات النسب، ولكن المفاجأة أنه ذهب إلي لبنان وقام بعمل محضر ضد قمر لكي يمنعها من الحديث حول سمعته في اي مكان.

قمر

وذهب مرتضي منصور حتي قام برفع قضية نسب على المنتج المصري المتهم، ولكن تم شطبها لأنه لم يحضر الجلسة النهائية، وانسحب مرتضي من القضية.

قمر تقع في الغلط للمرة الثانية

قضية إثبات نسب ابن قمر، لم تجعلها تتعلم من الأخطاء والوقوع في الغلط بل جاءت في عام 2021 واعلنت عن حملها الثاني أيضا بدون زواج، ولحد ما ولدت ابنتها "لونا" لم تكشف هوية زوجها، وبعد ضغط كبير من المتابعين لها والذين ظلوا يتسألون عن من هو زوجها الجديد ووالد الطفلة لونا.

قمر

قمر تكشف الحقيقة

قامت قمر بنشر صورة جواز سفر بنتها الأمريكي عبر خاصية الاستوري عبر موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام، وكشفت هوية زوجها وأبو لونا عندما قالت لونا مهدي الغندور، والأغرب من كل ذلك أن الفنانة قمر لم تري اي مشكله في حملها بدون زواج وظلت تعلق على ردود فعل الجمهور بشكل استهزائي وعدم إهتمام.

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