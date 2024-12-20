"قمر 14".. تفاصيل الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ينطلق اليوم الجمعة، في الساعة الثانية ظهرًا، المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وتفاصيل الدورة الرابعة عشرة، التي تحمل شعار "السينما الأفريقية قمر 14" ومن المقرر حضور كل من: السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لهذه الدورة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في السطور التالية.



مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ملصق الدورة الجديدة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، ملصق الدورة الجديدة، من تصميم الفنان التشكيلي محمد عبلة، الذي استلهم فكرة "اكتمال القمر" لدى الشعوب العربية والأفريقية، مع ربطها بأساطير وميثولوجيا القارة.

وأشار المصمم التشكيلي محمد عبلة إلى أن أفريقيا هي المحور الرئيسي في التصميم، حيث جعل في تصميمه القارة الافريقية وكأنها تنطلق نحو القمر المكتمل، عبر "بساط الريح"، في إشارة إلى رحلة الإبداع السينما الأفريقية نحو العالمية.

السينما الأفريقية من المحلية إلى العالمية



أكد السيناريست سيد فؤاد أن شعار الدورة "قمر 14" يرمز إلى اكتمال وجمال السينما الأفريقية، التي باتت تمثل حضورًا قويًا في المهرجانات العالمية.

وأضاف أن الدورة الجديدة لمهرجان الأقصر هي ثقافة شعوب القارة الأفريقية يتم إبرازها في سينما حقيقية.

التكنولوجيا والرقمنة في خدمة السينما



من جانبه، أوضحت المخرجة عزة الحسيني أن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر تركز على دور التكنولوجيا والرقمنة في تطوير صناعة السينما الأفريقية وتسويقها عالميًا.

وأضافت أن التوجه نحو المنصات الرقمية يعكس تسارع الإيقاع في العالم السينمائي، مشيرة إلى أن يوم ختام مهرجان الأقصر، الموافق 14 يناير، يتزامن مع اكتمال القمر، مما يمنح الحدث رمزية خاصة.

تؤكد هذه الدورة أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أصبح عاصمةً للسينما الأفريقية، حيث يجمع مبدعي القارة تحت مظلة واحدة، ليسير بهم نحو مستقبل مشرق يعكس اكتمال "قمر السينما الأفريقية".

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الدورة الأخيرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يذكر أن قدم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عدة فعاليات فنية وثقافية من إصدار كتاب “صلاح منصور العصفور الصورة والجوهر”، تأليف ناهد صلاح، كما شهد المهرجان في العام الماضي تنظيم عدة الندوات منها مناقشة آليات الحفاظ على التراث المصري السينمائى، وفن الترميم، وندوة “مصر وجهة للسينما”، وندوة أخرى بعنوان “السينما السنغالية: الآن ومن قبل”، ةندوة لمئوية للفنان الراحل صلاح منصور.

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