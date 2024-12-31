قصر العيني يعلن عن أول حالة نادرة لمرض "VEXAS" في مصر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين في المجال الطبي.

المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، إلى جانب الدكتور حسام حسني، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ومستشار وزير الصحة والسكان للشؤون المهنية والطبية٠

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير أبرز تفاصيل المؤتمر.

المؤتمر السنوي لقسم الامراض الصدرية بقصر العيني

وافتتح الدكتور حسام صلاح عميد الكليه الجلسة بكلمة أكد خلالها على أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن كلية طب قصر العيني تسعى لتسخير البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه الدولة.

كما أعلن عن إطلاق "مركز قصر العيني للابتكار" تحت إشراف الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، ليكون منصة لدعم الأبحاث المتطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لعلاج الأمراض.

وفي سياق حديثه، وجه الدكتور حسام صلاح شكرًا خاصًا للدكتور أشرف حاتم، مشيدًا بدوره المستمر في دعم المنظومة الصحية في مصر، وأثنى على خبراته الواسعة وقراراته السديدة التي أسهمت في تطوير القطاع الطبي.

وأعرب الدكتور أشرف حاتم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، ووجه تحية خاصة لأطباء قصر العيني، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وخص قسم الأمراض الصدرية بالذكر، واصفًا إياهم بـ"الجنود المجهولة" الذين يواجهون التحديات الصحية المعقدة بكل تفانٍ وإخلاص. وقال الدكتور حاتم:

وقال "إن أطباء قصر العيني دائمًا ما يمثلون النخبة في المجال الطبي، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى المنطقة العربية ككل، قسم الأمراض الصدرية على وجه الخصوص يثبت يومًا بعد يوم أنه أحد أعمدة الطب الأكاديمي والتطبيقي، وما شهده القسم من إنجازات بحثية وطبية يعكس مستوى غير مسبوق من الكفاءة المهنية."

وأضاف: "لقد كان للأجيال التي تخرجت من كلية طب قصر العيني على مر العقود دور كبير في بناء نظام التعليم الطبي في مصر، هم العمود الفقري الذي قام عليه تطوير الأساليب الطبية في الجامعات المصرية، وما يحققه الجيل الحالي من نجاحات هو استمرار طبيعي لهذا الإرث العظيم."

المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني

جهود قصر العيني خلال جائحة كورونا

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أطباء قصر العيني بالتعاون مع وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، قائلاً: "خلال هذه الجائحة، أثبت أطباء قصر العيني تفانيهم وقدرتهم على مواجهة أصعب التحديات، ليس فقط من خلال تقديم الرعاية الطبية بل أيضًا من خلال تطوير بروتوكولات علاجية وبحثية كانت لها بصمة واضحة على المستوى الوطني والعالمي."

واختتم الدكتور حاتم كلمته بالإشادة برؤية إدارة الكلية بقيادة الدكتور حسام صلاح، التي تهدف إلى الجمع بين الريادة الطبية والبحت العلمي في المجال الطبي ٠

إصدار مجلة علمية متخصصة في طب الكوارث والطوارئ

كما أعلن الدكتور حسام صلاح عن إصدار مجلة علمية جديدة متخصصة في طب الكوارث والطوارئ، بالتعاون مع Springer Nature وبنك المعرفة المصري، بهدف تعزيز مكانة قصر العيني كمرجع علمي عالمي. وأشار أيضًا إلى مبادرة "قصري 2"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين مختلف الأقسام والكليات، مجددآ الدعوه للباحثين للمشاركة في هذه المبادرة لتحقيق طفرة في البحث العلمي٠

وفي إعلان هام خلال المؤتمر، أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية، عن نجاح فريق طبي متخصص في تشخيص أول حالة مرضية نادرة لمرض VEXAS في مصر.

وأوضح أن هذا المرض، الذي تم اكتشافه عالميًا مؤخرًا، يمثل تحديًا طبيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أظهر كفاءة استثنائية في التعامل مع الحالة وتشخيصها بدقة.

المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني

وقال الدكتور يسري عقل: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتفانية لفريقنا الطبي والبيئة العلمية المتميزة التي توفرها كلية طب قصر العيني. إن تشخيص مرض نادر ومعقد مثل "VEXAS" يفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث في هذا المجال، ويعزز من مكانة الكلية كمرجع عالمي للأمراض الصدرية."

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال الدكتور حسام صلاح: "إن نجاح فريق قسم الأمراض الصدرية بقيادة الدكتور يسري عقل في تشخيص هذه الحالة النادرة هو دليل على المستوى الرفيع الذي يتمتع به أطباء الكلية. هذا الإنجاز ليس فقط فخرًا لقصر العيني، بل للمنظومة الطبية في مصر ككل."

جديد بالذكر أن المؤتمر ناقش العديد من القضايا المهمة، منها التليفات الرئوية التي تتنوع إلى أكثر من 300 نوع، مما يتطلب استراتيجيات علاجية مخصصة. كما استعرض أحدث الأدوية التي من المتوقع اعتمادها قريبًا من قِبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي يُتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في علاج أمراض الصدر.

المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني

كما تناولت الجلسات التطورات الحديثة في علاج أورام الغشاء البلوري، واستخدام الأجهزة التنفسية غير النافذة في وحدات الرعاية المركزة، مما يبرز التزام قصر العيني بتطبيق أحدث الأساليب العلاجية.

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