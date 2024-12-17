تفاصيل حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع "صحة-تك" بمستشفى قصر العيني الجديد

نظم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع "صحة-تك"،تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بقصر العيني الجديد

و شهد الحفل افتتاح غرفة الغسيل الكلوي المطوّرة، إلى جانب تكريم الأطباء والفنيين الذين أنهوا برامج تدريبية متقدمة بإشراف شركة سيمنز هيلثكير وبرعاية مؤسسة e& مصر.

واحتفى الحفل بالكوادر الطبية والفنية التي اجتازت برامج تدريب مكثفة على أحدث التقنيات الطبية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفائتهم بما يواكب التطور المتسارع في المجال الصحي.

تنفيذ مشروع صحة-تك بتكلفة 45 مليون جنيه

يأتي هذا المشروع تتويجًا للشراكة البناءة بين مستشفى قصر العيني الجديد ومؤسسة e& مصر، بالتنسيق مع شركتي سيمنز هيلثكير واتصالات مصر، ومؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان، وبتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه مصري.

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل الحفل.

وشهد الحفل حضورالدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور إيهاب الشيحي، مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والمهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة e& للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، الدكتور طارق الأشرف، مدير الخدمات التعليمية بشركة سيمنز مصر، وخالد سلطان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان.

حفل ختام مشروع صحة- تك

عميد قصر العيني: مواجهة تحديات القطاع الصحي تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

وخلال كلمته أشاد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني بالشراكات المثمرة التي كان لها دور حاسم في نجاح المشروع، وأثنى بشكل خاص على الجهود التي بذلها الدكتور محمد يحيى لدعم مستشفى قصر العيني الجديد.

وقال صلاح، إن قصر العيني هو جزء من إرث الطب في مصر، حيث تأسست أول مدرسة للطب عام 1827 في هذا المكان، مضيفا أنقصر العيني ليس مجرد مستشفى، بل منارة علمية وطبية تمتد جذورها عبر التاريخ" ورمز للحضارة الطبية في مصر، تتجذر جذوره في أعماق التاريخ."

وأكد أن مواجهة التحديات الراهنة في القطاع الصحي تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والعقول المصرية المبدعة، مؤكدًا أن مستشفى قصر العيني الجديد يُعد نموذجًا رائدًا في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا يجعلنا نستشرق مستقبل جديد مليء بالانجازات، مشيرا الي مبادره" الذكاء الاصطناعي"التي اطلقتها الجامعة عن قريب ٠

وأوضح عميد قصر العيني أن مشروع "صحة-تك" ليس سوى البداية، مؤكدا أن العمل الجاد مستمر لتحقيق تطوير مستدام في الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز استخدام التقنيات المستدامه

حفل ختام مشروع صحة- تك

وعبّر الدكتور إيهاب الشيحي مدير مستفى قصر العيني التعليمي الجديد، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدًا أن مستشفى قصر العيني الجديد يُعد صرحًا طبيًا عريقًا ومصدر فخر لكل مصري.

وأشاد الشيحي بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة جامعة القاهرة، بجانب جهود الشركاء الداعمين مثل شركة e& مصر، وشركة سيمنز هيلثكير، ومؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان، مؤكدا أن هذه الجهود تكاملت لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي بأحدث الأجهزة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة للمرضى.

وأعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة e& للتكنولوجيا المالية، عن انبهاره بحجم وإمكانيات مستشفى قصر العيني الجديد، واصفًا إياه بأنه صرح طبي عالمي، ومؤكدًا التزام مؤسسة e& مصر بتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة القطاع الصحي.

كما أشار الدكتور طارق الأشرف، مدير الخدمات التعليمية بشركة سيمنز مصر، إلى أن سيمنز هيلثكير لا تقتصر على تقديم الأجهزة الطبية المتطورة، بل تركز أيضًا على رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية من خلال التدريب المستمر على أحدث التقنيات.

وأكد خالد سلطان أن مؤسسة أهل الخير لتنمية الإنسان تفخر بمساهمتها في هذا المشروع الحيوي، مشددًا على دور المجتمع المدني في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

أحدث مشروعات تطوير مستشفى قصر العيني الجديد

شهد مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد مؤخرًا سلسلة من مشروعات التطوير، أبرزها:

تطوير شامل لقسم الأشعة بأحدث الأجهزة.

رفع كفاءة وحدة صحة المرأة.

إضافة 16 جهازًا حديثًا لوحدة الغسيل الكلوي.

تدشين العمل بأول جهاز هشاشة عظام بمستشفيات جامعة القاهرة.

تطوير الرعاية المركزة الجراحية وأمراض الكبد بطاقة 20 سريرًا.

تجديد منطقة المرضى بطاقة 32 سريرًا لأعضاء هيئة التدريس.

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