بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. تدشين المكتب الأخضر بكلية طب قصر العيني

احتفلت كلية طب قصر العيني بتدشين العمل بالمكتب الأخضر، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتوى حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ورئيس المكتب الأخضر.

وجاءت الفاعلية الاولى لتدشين العمل بالمكتب الاخضر تحت عنوان

"Eco Friendly Campus: It All Starts with Us”

وبحضور ممثل من المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر ووكلاء الكلية و نائب المدير التنفيذى ومستشار العميد و لفيف من رؤوساء الاقسام و أعضاء هيئة التدريس بالكلية و هيئة المكتب الاخضر و عدد من الطلاب.

أكد الدكتور حسام صلاح عميد الكلية على أهمية الدور الذى يلعبة المكتب الاخضر بالكلية من خلال نشر الوعى البيئى و العمل على غرس ثقافة الاستدامة البيئية، منوها إلى ضرورة وجود توعية مستمرة فى الممارسات الطبية والحياتية وضرورة تبنى الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لثقافة تقليل الإنبعاثات و الحفاظ على البيئة ليس فقط داخل حرم الكلية ولكن أيضا فى البيئة المحيطة بنا.

مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة

واشار خلال كلمته إلى أهمية تفعيل مبادرات ومشاريع أبحاث البيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية داخل و خارج كلية الطب و أهمية الطاقة النظيفة فى المستقبل القريب .

وقال صلاح أنه فى إطار قرب إطلاق مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة برعاية و إهتمام القيادة السياسية فإن هذا التطوير يراعى بصورة كبيرة و بشكل غير مسبوق أبعاد الإستدامة البيئية و الطاقة النظيفة و المساحات الخضراء و تقليل نسب التلوث و الإنبعاثات و التخلص الأمن من النفايات الخطرة.

و فى ختام كلمته أشار عميد كلية طب قصر العيني إلى أهمية التنوع فى مفاهيم الوعى البيئى لدى طلاب قصر العينى فهم مستقبل الطب فى مصر و إفريقيا و الشرق الاوسط.

وأشاد الدكتور عمر عزام وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه بالدور الرائد لإداره الجامعه و الحرص على نشر وعى الإستدامه و الحفاظ على البيئه داخل الحرم الجامعى و ضروره اعتياد الممارسات اليوميه اللازمه للحفاظ على البيئه من قبل الطلبه و أعضاء هيئه التدريس بالكليه.

وقدمت الدكتورة رحاب عبد الحى رئيس قسم الصحه العامه بعض النصائح للحفاظ على البيئه و تقليل الانبعاثات خلال الممارسات اليوميه.

