رغد صدام حسين تكشف تفاصيل لأول مرة عن إعـ ـدام والدها

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تفاصيل مثيرة لأول مرة عن إعـ ـدام والدها، وذلك نقلا من مذكراته.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي التفاصيل التي كشفتها رغد صدام حسين إعـ ـدام والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

رغد صدام حسين تكشف تفاصيل جديدة عن إعـ ـدام والدها

نشرت رغد صدام حسين مقتطفات من بعض مذكرات والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المعتقل بعد صدور قرار إعـ ـدامه، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لإعـ ـدام والدها.

صدام حسين يصف مشاعره عقب الحكم عليه بالإعـ ـدام

ونقلت رغد صدام حسين ما جاء في مذكرات والدها حيث قال: "تم إصدار حكم الإعدام في جلسة عقدت يوم 5-11-2006 وقد أعتقدت أنني تهيأت بما يكفي لاستقباله، لكنني لم أكن كذلك، واعترض كثيرون على الحكم، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، في الساعة السابعة من مساء يوم 26-12-2006 عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه إنه قد تم التصديق على قرار الإعدام وسيتم التنفيذ في غضون 30 يوما".

صدام حسين

صدام حسين يكشف عن مقترح مصري بمناشدة بابا الفاتيكان قبل إعـ ـدامه

وأضافت مذكرات الرئيس العراقي الأسبق نقلا عن رغد صدام حسين: "وصلتني رسالة من الدكتور شلتوت من مصر، واقترح فيها أن يقوم بمناشدة بابا الفاتيكان، ولكن أنا رفضت المقترح بشدة، وقلت: الحمد لله مهما يكون الثمن، فأعـ ـداؤنا انفضحوا ونسال الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة في الدنيا والآخرة".

صدام حسين: أني مرتاح لأنني سأواجه ربي بقلب صلب ونظافة يد

وتابع صدام حسين في مذكراته بحسب ما نشرت رغد صدام حسين: "إني مرتاح، لأنني سأواجه ربي بقلب صلب ونظافة يد، وهو ما أوصى به جذري الأصيل بالحق والعدل في مواجهة الباطل، صدام حسين هل يمكن أن يساوم على رقبته الآن؟؟ هذا ليس صدام الذي تعرفونه، ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول للمناضلين؟ قولوا لهم من قبلكم إن صدام حسين لا يناشد إلا ربه، ولا يناشد أحدا سواه، أخزى الله الإعـ ـداء ونصر المؤمنين".

تفاصيل أهم رسالة كتبها صدام حسين بخط يده قبل إعـ ـدامه

وسبق أن نشرت رغد صدام حسين، إحدى رسائل الرئيس العراقي الراحل التي كتبها بخط يده من داخل المحكمة في بغداد، قبل نحو 15 عامًا، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووجه صدام في رسالته: "نعم أيها الأخوة، الأصدقاء، أيها الذوات، في الهيئة التي أمامنا في هذه القاعة، وحيث يبدأ القول بأن جلساتها تفتتح باسم الشعب، نعم أن الشرف أغلى من الروح، وأن الوطن أغلى من الدم، وأن الشعب أغلى من النفس، وأن المال ليس إلا في سبيل الله والفدا".

وتابع: "لقد حلت أو اقتربت اللحظات التي توجب أن تعبر الكلمات والمصطلحات عن معناها بفعل ذا تجسيد حي، وصار الحسم قريب فيمتحن شرف أهل الشرف الذين لا ينسون الله ولا التاريخ، ويتشرف ويتمجد بهم، ولا ينساهم، لقد دافعنا عن كل عراقي، وعن شرفه الوطني، ومصالحه الرئيسة، ومن هم أمثالهم في هذه القاعة وحفظنا العهد الذي قطعناه بقسم جليل أمام الشعب بعد إذ اختار صدام حسين رئيساً للجمهورية باستفتاء عام".

واختتم رسالته: "لم نخن إرادتكم ولم نتنازل عن دور إرادة الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها العراقيون من ثورة العشرين (1920) وحتى الآن، ولذلك رفضنا إرادة الغزاة قبل الغزو وأثناء الغزو بصدق وفضيلة، أنا وإخواني المسؤولين الذين حافظوا على شرف المسئولية ومعنى العهد والوعد، ولقد جاء دور الإرادة على الوصف الذي أتينا لنمتحن في هيئة المحكمة، فإن فازوا فقد فازوا".

صدام حسين

ووقع في نهاية الرسالة قائلا: “الرئيس الشهيد صدام حسين- من قاعة المحكمة في مرحلة الاحـ ـتلال".

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