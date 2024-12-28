بابا الفاتيكان..كيف غيَّر تقاليد الاحتفال بقداس عيد الميلاد بأخطر مكان في العالم؟

بابا الفاتيكان.. خالف البابا فرانسيس كل التقاليد والمعايير المتعارف عليها في قداس عيد الميلاد، حيث إنه لم يحتفل في المكان المعتاد عليه بالكنيسة، لكنه احتفل بالقداس في أكثر الأماكن خطورة على الأرض، الموجز تستعرض التفاصيل في التقرير التالي.

بابا الفاتيكان

احتفال بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، بقداس عيد الميلاد في سجن ريبيبيا في روما، حيث بدأ البابا فرانسيس يوبيل 2025، وهو الحدث الذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية كل 25 عامًا، بأحداث تسعى إلى تعزيز الإيمان والتضامن بين المؤمنين، فيما لم يتوقع أحد أن يحتفل بابا الفاتيكان بقداس عيد الميلاد في هذا السجن الخطير.

احتفال بابا الفاتيكان بقداس عيد الميلاد

افتتاح بابا الفاتيكان الباب المقدس في كاتدرائية القديس بطرس بمثابة بداية هذه السنة المقدسة، حيث تجسد هذا المشهد في الرمز إلى الانتقال من الخطيئة إلى النعمة، فضلًا عن أنه فرصة جيدة لحصول الحجاج على الغفران الكامل.

بابا الفاتيكان يقدم رمز الأمل

لافتة غير مسبوقة جسدها بابا الفاتيكان في الاحتفال بقداس عيد الميلاد في سجن ريبيبيا بروما، إذ إنه قدم رمز الأمل لنزلاء السجن، مشددًا من خلال الاحتفال على أن الأمل لا يزال مطروحًا أمام الجميع حتى في أصعب الظروف.

بابا الفاتيكان يفتح أبواب القلوب

وقال بابا الفاتيكان، خلال الاحتفال: "لا بد أن نفهم أن الرجاء لا يخيب، وأن الأمل لا يزال حيًا؛ لذا أردت أن يكون الباب المقدس الثاني هنا في السجن، فتح أبواب قلوبنا على مصراعيها يتيح لنا الفرصة في مستقبل أفضل".

حجاج الرجاء

يذكر أن يوبيل 2025، تحت شعار "حجاج الرجاء"، يركز على تعزيز الرجاء والمصالحة، فإقدام بابا الفاتيكان على فتح الباب المقدس الثاني في السجن يجسد رغبته في أن يتمكن الجميع من تجربة الرحمة والمغفرة الإلهية، ويرمز إلى انفتاح القلوب وإمكانية الخلاص لمن حرموا من حريتهم.

بابا الفاتيكان

رسالة بابا الفاتيكان

وفي رسالة بابا الفاتيكان خلال الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد داخل سجن في ريبيبيا، طالب البابا فرنسيس الحاضرين على عدم فقدان الأمل، متابعًا: "النعمة في اليوبيل تكمن في فتح قلوبنا على مصراعيها حتى نتشبث بالرجاء، والأمل لا يخيب أبدًا ما دمنا موجودين".

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