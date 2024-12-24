محافظ القاهرة يرفع درجة الإستعداد القصوي بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى، بجميع أحياء محافظة القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

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محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأحياء بمناسبة احتفالات الأقباط

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم جميع الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل في محيط الكنائس.

فيما طالب المحافظ، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما كلف محافظ القاهرة، على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وفي وقت سابق، شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حفل توزيع 10 آلاف قطعة ملابس شتوية وأغطية على أطفال مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب.

محافظ القاهرة يشهد حفل توزيع 10 آلاف قطعة ملابس شتوية وأغطية على الأطفال بمستشفى أبو الريش

شهد الحفل المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصرالعيني، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش للأطفال، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وشدد المحافظ على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وثمن محافظ القاهرة جهود الأحزاب في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

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