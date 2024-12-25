نوة عيد الميلاد: الظواهر الجوية وتأثيرها على الإسكندرية.. كيف تحمي نفسك

تعد نوة عيد الميلاد احد أقوى نوات الشتاء التي تضرب المدن الساحلية، خاصةً مدينة الإسكندرية، وتبدأ نوة عيد الميلاد أواخر شهر ديسمبر، ومعروفة بالرياح الشديدة المصاحبة بهطول الأمطار الغزيرة، وهي من الظواهر المناخية تحتاج إلى الاستعداد الجيد من قبل مواطني المدن الساحلية وايضا الجهات المسؤولة.

الظواهر الجوية المصاحبة لنوة عيد الميلاد..

تعرف نوة عيد الميلاد بظواهر جوية شديدة القسوة، وذلك نتيجة التقاء كتل هوائية باردة قادمة من المناطق القطبية مع كتل هوائية دافئة.

وترصد الموجز الظواهر الجوية لنوة عيد الميلاد

1. انخفاض درجات الحرارة، والتي يتأثر بها المواطنون بشكل كبير

2. الأمطار الغزيرة، حيث تتساقط كميات كبيرة من الأمطار، وقد تكون مصحوبة بالثلوج في المناطق الجبلية المرتفعة.

3. نشاط شديد للرياح والتي تهب بشدة و تؤدي إلى اضطرابات جوية، وارتفاع أمواج البحر.

4. اضطراب حركة الملاحة البحرية، والتي تسببه ارتفاع الأمواج، مما يجعل حركة السفن تتاثر بشدة وقد تتوقف حركة السفن في موانئ الإسكندرية والمدن الساحلية الأخرى.

تأثير نوة عيد الميلاد على الإسكندرية

حالة الطقس

تعتبر الإسكندرية من أكثر المدن تأثرًا بنوة عيد الميلاد، وذلك لموقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وابرز التحديات التي تواجهها الاسكندرية بسبب نوة عيد الميلاد هي كالتالي

تجمع المياه في الشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة والتي قد تستمر لساعات متواصلة

تضرر البنية التحتية بسبب شدة الرياح.

توقف واضطرابات في الحياة اليومية بسبب إغلاق الطرق أو تعطل وسائل النقل.

اهم الإجراءات الاحترازية والنصائح اثناء النوة

ولتلافي آثار نوة عيد الميلاد، قامت الجهات المسؤولة، خاصةً محافظة الإسكندرية، بتقديم مجموعة من الإرشادات للسكان لمواجهة النوة ومنها:

1- يجب البعد عن المنازل المتهالكة والأشجار العالية لتجنب الحوادث الناتجة عن سقوطها.

2- البعد عن الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة.

3- يجب البقاء في المنازل قدر الإمكان، خاصةً خلال ذروة النوة.

4- تأمين المنازل والنوافذ لتقليل تأثير الرياح وتسرب المياه.

جدول نوات شتاء 2025

يذكر أن نوة عيد الميلاد جزءًا من جدول نوات فصل الشتاء الذي يشمل عددًا من النوات الأخرى، منها:

نوة رأس السنة في 2 يناير.

نوة الفيضة الكبرى في 12 يناير.

نوة الغطاس في 19 يناير.

نوة الشمس الكبرى في 18 مارس.

وختاما تعتبر نوة عيد الميلاد ظاهرة جوية طبيعية تتعرض لها المدن الساحلية خلال هذه الفترة من كل عام، وتحمل تحديات كبيرة لسكان الإسكندرية، ولابد الاستعداد المسبق واتباع الإرشادات الوقائية، وذلك لتقليل من تأثير هذه النوة على حياة المواطنين والبنية التحتية، وتبقى هذه النوة واحدة من أهم مظاهر الشتاء في مصر، حيث تجسد قوة الطبيعة وتأثيرها على الأنشطة اليومية.

إقرأ ايضاً

حالة الطقس غدًا في الإسكندرية.. أمطار خفيفة واضطراب في الملاحة البحرية



مشروبات للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء.. الرابع أبرزهم

