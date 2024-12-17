بابا الفاتيكان: انتـ.حارية شابة كادت أن تقتلني خلال العراق

كشف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تعرضه لمحاولة اغتـ.يال أثناء زيارته للعراق قبل ثلاث سنوات، والتي يعتبرها الرحلة الخارجية الأخطر له منذ توليه منصبه البابوي منذ 11 عاما التفاصيل تسردها الموجز في السطور التالية.

الشرطة أبلغته أنه كان هدف لعنصريين إرهابيين إحدهما سيدة

وفي مقتطف نُشر الثلاثاء من سيرته الذاتية المرتقبة، قال البابا فرنسيس إن الشرطة أبلغته بعد هبوط طائرته في بغداد في مارس 2021 أن اثنين على الأقل من الانتـ.حاريين المعروفين كانا يستهدفان إحدى الفعاليات التي كان من المفترض أن يحضرها.

وكتب البابا، بحسب مقتطف من الكتاب نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية "كانت امرأة محملة بالمتفـ.جرات، شابة انتـ.حارية، متجهة إلى الموصل لتفـ.جير نفسها أثناء الزيارة البابوية، كما انطلقت شاحنة صغيرة بسرعة قصوى بنفس القصد".

كانت زيارة البابا فرنسيس إلى الموصل محطة مهمة خلال رحلته إلى العراق، نظرا لأن ثاني أكبر مدينة في العراق كانت تحت سيطرة تنظيم داعش من عام 2014 إلى عام 2017.

كما تضمن الرحلة زيارة البابا لأنقاض أربع كنائس مدمرة هناك وأطلق نداء من أجل السلام.

رسائل حملتها الزيارة

وبحسب مراقبون فإن البابا كان يهدف من زيارته للعراق، إلى التأكيد على التضامن مع المسيحيين العراقيين البالغ عددهم نحو 300 ألف شخص- وهو مايعادل نحو خُمس عددهم قبل الغزو الأمريكي للعراق في 2003 وما أعقبه من عمليات عنف الجماعات الإرهـ.ابية.

كما جاءت تلك الزيارة بمثابة رد فعل، بل وإمتداد لوثيقة الأخوة الإنسانية التي إنطلقت من العاصمة الإماراتية أبوظبي ، كما تمثل رسالة دعم معنوية كبيرة للشعب العراقي على إختلاف طوائفه.

كما تضمنت زيارة البابا فرنسيس دعوته إلى التعاون بين مختلف طوائف المجتمعات في مواجهة التحديات المتزايدة والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه مختلف بلدان العالم. فقد قال البابا ” فلتصمت الأسلحة، وليكن الدين في خدمة السلام والأخوة”.

وأضاف موجهاً رسالة خاصة للمسيحيين العراقيين، قائلاً ” أود أن أحمل لكم عناق الكنيسة بأسرها المفعم بالحنان، الكنيسة التي هي قريبة منكم ومن الشرق الأوسط المتألم، وأنا أشجعكم على المضي قدما”.

يذكر أن البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان الأسبق ، قد ألغى زيارة للعراق في نهاية عام 1999 بعد انهيار محادثات مع حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

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