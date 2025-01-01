موعد انتهاء معرض الكتاب 2025 وأسعار التذاكر للجمهور

يقترب موعد انطلاق معرض الكتاب 2025 في نسخته الـ56، والذي سيُعقد بمركز المعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية، مع اختيار سلطنة عمان ضيف شرف لهذا العام، في خطوة تعكس الاهتمام بالتنوع الثقافي وتعزيز التبادل الأدبي.

موعد الفعالية وجدول الزيارات

حددت وزارة الثقافة المصرية الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025 موعدًا لهذه الدورة، وسوف يخصص يوم 23 يناير لاستقبال الضيوف حاملي الدعوات، على أن تُفتح أبواب معرض الكتاب، للجمهور اعتبارًا من 24 يناير.

ويمتد المعرض يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، مع تمديد ساعات العمل إلى 9 مساء يومي الخميس والجمعة.

أسعار تذاكر بـ معرض الكتاب رمزية تشجيعًا للقراءة

تبلغ قيمة تذكرة الدخول لـ معرض الكتاب 5 جنيهات فقط للفرد، في إطار حرص وزارة الثقافة على جعل القراءة في متناول الجميع وتشجيع مختلف الفئات العمرية على زيارة المعرض.

معرض الكتاب

أبرز ملامح الدورة الجديدة

1. إتاحة جناح مجاني لدعم الناشرين الجدد

خصصت إدارة المعرض جناحًا مجانيًا لاتحاد الناشرين، في خطوة تهدف لدعم دور النشر الناشئة وتقديمها لجمهور المعرض.

2. توسيع القاعات لاستيعاب المزيد من العارضين

تمت زيادة عدد قاعات العرض في معرض الكتاب، لتصبح 6 قاعات بدلًا من 5، ما يعكس توسعًا في المحتوى المعروض.

3. أجنحة خاصة للكتب المخفضة

لتشجيع القراء على اقتناء الكتب، خصص المعرض أجنحة مخصصة للكتب بأسعار مخفضة.

4. تخصيص شخصيات مميزة للدورة

شخصية هذا العام الرئيسية في معرض الكتاب، هي الدكتور أحمد مستجير، الشاعر والمفكر، بينما تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول كشخصية معرض كتاب الطفل.

توزيع صالات العرض بـ معرض الكتاب

صالة 1 و2 للنشر العام.

صالة 3 للناشرين العرب.

صالة 4: لكتب التراث ودور النشر العربية.

صالة 5: مخصصة لكتب الأطفال.

الجوائز والتكريمات

تستمر الهيئة العامة للكتاب في استقبال الأعمال المشاركة بجوائز المعرض حتى 5 يناير 2025 بمقرها الرئيسي بكورنيش النيل، تشمل الجوائز 16 فرعًا في مجالات متنوعة مثل:

- النقد الأدبي.

- الرواية.

- القصة القصيرة.

- شعر الفصحى والعامية.

- الكتاب العلمي.

- كتب الأطفال.

- جوائز خاصة للشباب في الرواية وعلوم المستقبل.

وتسعى الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى تحقيق مزيد من التواصل الثقافي وتعزيز الإبداع من خلال فعاليات متنوعة تلبي تطلعات القراء والمهتمين بمجال النشر، لا تفوتوا هذه الفرصة للاستمتاع بأجواء أدبية وثقافية استثنائية.

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