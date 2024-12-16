انطلقت الدورة السادسة، من معرض تراثنا 2024، للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، كما يُعد المعرض أكبر ملتقى إقليمي في المنطقة للحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

ويشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية، أكثر من 33 حرفة يدوية متقنة من مختلف أنحاء مصر، بهدف تحقيق انتشار عالمي لهذه الصناعات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد انتهاء معرض تراثنا 2024

وتحدد موعد معرض تراثنا 2024، بالنسبة لمواعيد زيارة المعرض، فهو مفتوح للجمهور يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 10:00 مساءً، والذي انطلق منذ يوم الخميس الماضي، وحتى يوم السبت 21 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض تراثنا 2024



معرض تراثنا 2024

يحرص جهاز تنمية المشروعات من خلال معرض تراثنا 2024 على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة الحرفيين والفنانين، لتعزيز استقرار مشاريعهم وتوسيع فرص تطورها، كما يُعد المعرض فرصة مهمة لربط الحرفيين بالصناعات التقليدية في مختلف دول العالم.

تتميز نسخة هذا العام من المعرض بتخصيص أجنحة مميزة لعدد من الدول العربية والأجنبية، حيث تعرض كل دولة منتجاتها الحرفية والتراثية، من بين الدول المشاركة، الإمارات عبر "غرفة التجارة والصناعة" برأس الخيمة، والسعودية عبر "هيئة التراث"، والبحرين عبر "جمعية سيدات الأعمال البحرانية"، بالإضافة إلى تونس التي تشارك عبر "الديوان الوطني للصناعات التقليدية"، لأول مرة،

كما يشارك في معرض تراثنا كل من الهند وباكستان، حيث تعرض الهند منتجاتها عبر "المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة"، بينما تشارك باكستان من خلال "مؤسسة الصناعات الصغيرة" في بنجاب. كما تشارك لاتفيا، التي يمثلها سفارتها في القاهرة، إلى جانب عدد من الفنانين والحرفيين المحليين من لاتفيا.

عنوان معرض تراثنا 2024

وفيما يخص عنوان معرض تراثنا 2024، فيتواجد في مركز مصر للمعارض الدولية في محافظة القاهرة، بحي "التجمع الخامس”.

جدير بالذكر أن معرض تراثنا يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ومساعدة الفنانين والحرفيين من أصحاب المشروعات في كلا البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يساهم في تحسين ودعم مشروعاتهم.

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