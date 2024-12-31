الأزهر يوجه 5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد.. انتبه لها

5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد.. مع اقتراب بداية العام الجديد 2025، وفى ظل اهتمام الأزهر الشريف بتوعية المسلمين وتوجيههم نحو سبل العيش الصالح، أطلق الازهر الشريف 5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد 2025.

وتركز هذة الرسائل على تحصين النفس من الشبهات والأخطاء، ةتعزيز القيم الأخلاقية والإيمانية، ومن خلال هذة التوجيهات ، يشدد الأزهر على ضرورة تجنب بعض السلوكيات الخاطئة وتبني أخري إيجابية تسهم في بناء مجتمع قوي قائم على المبادئ الإسلامية السلمية، فى هذا التقرير ينشر موقع الموجز فيما يلي ما قدمه الأزهر الشريف للمسلمين من 5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد، والتي ينبغي على كل فرد اتباعها لتحقيق سنة جديدة مليئة بالتوفيق والبركات.

5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد

رسائل هامة لاستقبال العام الجديد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه مع وداع عام مضى واستقبال عام جديد، هناك خمس معانٍ تستحق التأمل:

الغيب مختص بالله وحده

لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وادعاء معرفة الغيب ينازع الله فيما اختص به. الاهتمام بخرافات المنجمين والعرافين وتداولها هو إضلال للعقل الذي حرره الإسلام، واستفسارهم عن الغيبيات مع بداية العام الجديد محرم.

الله هو رب العامين

الله سبحانه هو رب العام المنقضي وكذلك رب العام القادم، فلا تعلق الآمال على الأسباب فقط، بل يجب الأخذ بها مع التوكل على الله. لا تربط الخير والشر بالزمن، بل استثمره مع التعلق بالله، الذي هو مسبب الأسباب.

لا تسب الدهر

لا تلم الماضي ولا تنقم عليه، بل تذكر أن العام الماضي كان مليئًا بستر الله وعافيته وفضله. تذكر نعمة الله عليك فيه، فذلك أقرب لبقاء النعم وزيادتها.

حسن الظن بالله

كان النبي ﷺ دائمًا يحسن الظن بالله، وكان ينهي عن التشاؤم ويشجع على التفاؤل. استقبل عامك الجديد بحسن الظن بالله ورجاء الخير من رب رحيم كريم.

استثمار الوقت

انقضاء الأيام والسنين يذكر الإنسان بأهمية عمره وضرورة استثمار وقته، الذي هو رأس ماله وأساس نجاحه ونجاته.

5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد 2025

يعد دعاء استقبال العام الجديد 2025 من أفضل الوسائل للتقرب إلى الله تعالى وطلب البركة والخير في حياتنا. حيث يعبر المسلمون عن رغباتهم في بداية العام الجديد بالدعاء، لعلها تكون فرصة لتجديد النية وتحقيق الأمنيات، فيما يلي بعض الأدعية المميزة لاستقبال العام الجديد 2025:

اللهم ارزقنا الصحة والعافية، وحقق لنا ما نتمنى في هذا العام بما يرضيك.

اللهم اجعل هذا العام عام خير وسعادة، مليئاً بالإنجازات والنجاحات.

اللهم اجعل لنا نصيباً من السعادة والراحة في هذا العام، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا.

ربنا اجعل هذا العام بداية خير لأهلنا وأحبائنا، وأعنَّا على طاعتك وحسن عبادتك.

اللهم اكتب لنا التوفيق والسداد في هذا العام، ووسِّع رزقنا، وتقبل منا طاعاتنا.

5 رسائل هامة لاستقبال العام الجديد

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