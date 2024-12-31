جوهرة تتصدر بورصة أجور الراقصات في موسم رأس السنة.. 120 ألف في الساعة

يشهد موسم حفلات الكريسماس ورأس السنة، اليوم تنافس كبير بين الراقصات الاستعراضيات، حيث تصدرت الروسية جوهرة قائمة الأعلى أجرًا بفارق ملحوظ عن بقية الراقصات، مما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أجرها المبالغ فيه.

يرصد الموجز، أبرز أجور الراقصات في احتفالية رأس العالمية، وجاءت في القائمة الأولى الراقصة جوهرة.



تنوعت أسماء الراقصات في القائمة بين نجمات محليات وأخريات أجنبيات، مع تفاوت كبير في الأجور، مما يعكس الطلب المرتفع على فقرات الرقص الاستعراضي خلال هذا الموسم الذي يعد الأهم في صناعة الترفيه بمصر.

أجر الراقصة جوهرة في حفل رأس السنة



حسب ما أكده عدد من منظمي الحفلات، حصدت الراقصة الروسية جوهرة المرتبة الأولى في قائمة أجور الراقصات لموسم الكريسماس ورأس السنة، حيث بلغ أجرها 120 ألف جنيه عن الفقرة التي تستمر لمدة ساعة واحدة.

شاركت جوهرة في عدد كبير من الحفلات المقامة في الفنادق الكبرى، هذا جعلها الخيار الأول لكثير من المنظمين مما تصدرت المشهد الاستعراضي هذا الموسم.

جوهرة

صافيناز في المركز الثاني



جاءت الراقصة صافيناز في المرتبة الثانية بأجر قدره 90 ألف جنيه للساعة الواحدة، وهو ما يقل بـ30 ألف جنيه عن جوهرة.

صافيناز، التي ظلت لسنوات تحتل مراتب متقدمة في بورصة أجور الراقصات، ما زالت تحظى بجمهور عريض يجعلها من الأسماء اللامعة التي تتصدر العناوين في موسم الاحتفالات.

صافيناز

حورية وليندا تنافسان بقوة في المراتب المتوسطة



احتلت الراقصة حورية المركز الثالث، حيث وصل أجرها إلى 80 ألف جنيه عن الفقرة الواحدة، بينما جاءت الراقصة الإيطالية ليندا في المركز الرابع بأجر بلغ 70 ألف جنيه.

تراجع أوكسانا إلى المركز الخامس



الراقصة الروسية أوكسانا، التي كانت في السابق من الأسماء الأولى في بورصة الأجور، تراجعت هذا العام إلى المركز الخامس بأجر بلغ 60 ألف جنيه.

هذا الانخفاض في أجرها قد يعكس تراجع شعبيتها مقارنة بمنافساتها الأخريات مما يجعل خطة المنظمين الذين يسعون لاستقطاب أسماء جديدة وقلة شعبية أوكسانا.

دينا في المرتبة السادسة

جاءت الراقصة المصرية دينا، المعروفة بتاريخها الفني الممتد، في المركز السادس بأجر 55 ألف جنيه للساعة الواحدة.

هذا الرقم أثار دهشة الكثيرين، حيث توقع البعض أن الراقصة دينا تحظى بمكانة متقدمة في قائمة الأجور، نظرًا لشهرتها الطويلة في مجال الرقص الشرقي وشعبيتها في الوسط الفني.

الراقصة دينا

لورديانا في المركز الأخير

بشكل غير متوقع، جاءت الراقصة البرازيلية لورديانا في مركز متأخر، حيث بلغ أجرها 50 ألف جنيه للساعة الواحدة فقط.

هذا التراجع أثار تساؤلات حول أسباب انخفاض أجرها مقارنة بزميلاتها، خاصةً أنها حققت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية.



تعكس هذه القائمة التفاوت الكبير في أجور الراقصات، والذي يرتبط بعوامل متعددة مثل شهرة الراقصة، قدرتها على جذب الجمهور، وعدد الحفلات التي تشارك فيها خلال موسم الاحتفالات.

ويؤكد منظمو الحفلات أن الطلب المتزايد على الفقرات الاستعراضية يجعل هذا المجال مليئًا بالتحديات، خاصةً مع تزايد الأسماء الجديدة التي تنافس على المراتب الأولى.



اقرأ أيضا:

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الجديدة 2025

شروط وأسعار حضور حفل روبي في رأس السنة 2025.. تفاصيل