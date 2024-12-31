أبرز حفلات رأس السنة 2025 في القاهرة .. فنانين وأسعار لا تفوَّت

تُعتبر حفلات رأس السنة الجديدة 2025 فرصة رائعة للاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة في القاهرة، حيث تقدم الفنادق الكبرى مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تناسب جميع الأذواق، ويُنصح بالحجز المبكر لضمان الحصول على أفضل التجارب.

ويزداد البحث بشكل ملحوظ عن حفلات رأس السنة وأسعار التذاكر، في هذا السياق، يستعرض الموجز أبرز الفعاليات التي ستقيمها الفنادق الكبرى، مع تقديم تفاصيل حول تكلفة التذاكر وقضاء سهرة مميزة احتفالاً بالعام الجديد.

حفل أحمد شيبة ومحمود الليثي ومصطفى كامل

يستعد أحد الفنادق البارزة المطلة على كورنيش النيل لاستقبال حفلات رأس السنة، حيث سيشارك في الحفل مجموعة من نجوم الغناء، منهم مدحت صالح والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بالإضافة إلى أحمد شيبة ومحمود الليثي، والمطربة الشعبية رحمة محسن، والراقصة ديانا.

أسعار تذاكر حفلات رأس السنة

تتراوح تكلفة التذاكر لحضور هذا الحدث من 8000 جنيه إلى 18000 جنيه، وتشمل العشاء والمشروبات والضرائب.

حفل وائل جسار ومحمود الليثي وأوكا

حفلات رأس السنة

حفلات رأس السنة في فندق مطل على النيل

يستعد أحد الفنادق الفاخرة المطلة على نهر النيل لاستقبال حفلات رأس السنة، حيث سيشهد الحفل مشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، منهم الفنان اللبناني وائل جسار، والمطرب الشعبي محمود الليثي، ومطرب المهرجانات أوكا، بالإضافة إلى نور علي والراقصة ديانا.

أسعار تذاكر حفلات رأس السنة 2025

تتراوح أسعار التذاكر من 10,000 جنيه إلى 25,000 جنيه، حيث نفدت تذاكر فئة الـ 10,000 جنيه بسرعة، مما جعلها "كامل العدد" (sold out)، أما الفئات المتاحة حالياً فهي 12,500، 15,000، 17,500، 20,000، 22,500، و25,000 جنيه، وتشمل جميعها العشاء والضرائب، ولكنها لا تتضمن المشروبات.

حفلات رأس السنة

حفل موسى وهمام إبراهيم

ويستضيف أحد الفنادق الكبرى حفلات رأس السنة، ومن بينهم حفل يجمع بين المطرب موسى والعراقي همام إبراهيم والراقصة ديانا، وآخر يجتمع فيه عددا من نجوم الخليج، وتتراوح أسعار التذاكر من 10000 آلاف جنيه إلى 30.000 ألف جنيه فئة vip، شاملة العشاء والضريبة والمشروبات.

حفل رامي صبري ومصطفى حجاج

كما يقام في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل حفلات رأس السنة، من بينها حفل يحييه المطربان رامي صبري ومصطفى حجاج يوم 31 ديسمبر الجاري، ويقدم كل من رامي صبري ومصطفى حجاج مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور.

وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين وهما 10000 آلاف جنيه و12000 ألف جنيه وذلك على حسب القرب من المسرح، شامل العشاء والضريبة بدون المشروبات.

حفلات رأس السنة

حفل روبي

من المقرر أن تحيي الفنانة روبي لإقامة حفل جماهيري مميز مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، والذي سيستمر حتى الساعات الأولى من صباح 1 يناير 2025.

كما هو معتاد من روبي، وضعت شروطًا خاصة لحضور الحفل، حيث اشترطت ارتداء الملابس الرسمية، وقد سبق لها أن أقامت حفلات أخرى كانت تتطلب ارتداء الملابس البيضاء أو الكتان.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل باقات متنوعة، من بينها باقة للترابيزة الواحدة التي تستوعب خمسة أشخاص، بسعر 120,000 جنيه.

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