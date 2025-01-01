الشرع يجري مباحثات إيجابية مع وفد من القوات الكردية

كشفت تقارير صحفية أن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع قد إلتقى ، الإثنين، وفدا من قوات سوريا الديموقراطية، التي تمثل الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الإجتماع، الثلاثاء، التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.

المحادثات كانت إيجابية

و أشار إلى أن المحادثات كانت "إيجابية" وهذه أول محادثات يجريها الشرع مع قادة أكراد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في مطلع ديسمبر، على الرغم من أن تلك المحادثات عقدت في وقت تجري معارك بين المقاتلين الأكراد وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا.

و أضاف المسؤول الذي طالب بعدم كشف إسمه إن الإجتماع كان بمثابة "لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي"، مضيفا أنه "تم الإتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".

وأوضح أن "الأجواء كانت إيجابية" مشيرا إلى أنه "سيكون هناك لقاءات مستقبلية" مع "تكثيف الحوارات والاجتماعات في المستقبل".

الفصائل شنت هجوم مزدوج على قوات الأسد و ميلشيات سوريا الديمقراطية

وتجد الإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام والفصائل موالية لها قد شنت هجوما مباغتا في 27 نوفمبر من معقلها في شمال غرب سوريا مكّنها في نهاية المطاف من السيطرة على الحكم في دمشق، بالتوازي مع هجوم أخر شنته الفصائل الموالية لأنقرة ضدّ القوات الكردية، وإنتزعت على إثره منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.

فيما لا تزال قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات.

حيث تخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا بعد إنسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

فيما نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية بين عامي 2016 و2019، وهى الوحدات التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، حيث تركيا نجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل الأراضي السورية.

حيث تعتبر تركيا، القريبة من السلطات الجديدة في دمشق، أن قوات سوريا الديموقراطية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات.

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